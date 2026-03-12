Medina i Cornella es proclamen campions d’Andorra de supergegant a la pista Àliga en una jornada amb doble cursa

Íria Medina i Pere Cornella s’han proclamat campions d’Andorra de supergegant a la pista Àliga en la prova disputada aquest divendres en el marc de la Copa Creand. La jornada ha comptat amb dues curses, una corresponent al Campionat Nacional i una altra de categoria FIS.
En la prova femenina del Campionat d’Andorra, Medina s’ha imposat amb un temps de 55.02. Carlota Comellas ha estat segona a +4.87, mentre que Isabella Pérez ha completat el podi amb +4.95. Ainhoa Piccino ha finalitzat quarta a +5.78, mentre que Jordina Caminal no ha pogut completar la baixada.
En categoria masculina, Pere Cornella s’ha adjudicat el títol amb un crono de 53.84, superant per només 0.01 el segon classificat, Àlex Rius, amb 53.85. Jordi Rogel ha estat tercer amb 54.04, a +0.20 del guanyador.
Per darrere han acabat Xavier Cornella quart (+0.21), Bartumeu Gabriel cinquè (+0.22), Max Black sisè (+0.54), Marc Fernández setè (+1.21), Àlex Comellas vuitè (+1.63), Salva Cornella novè (+1.68), Robert Solsona desè (+2.50), Èric Mitjana onzè (+2.56) i Èric Guimerà dotzè (+2.93). Marcel Pérez no ha pogut completar la cursa.
En la segona prova del dia, corresponent a la cursa FIS de supergegant, també s’han imposat Medina i Cornella. En dones, Medina ha guanyat amb 55.17, amb Isabella Pérez segona (+3.89) i Carlota Comellas tercera (+4.61). En la cursa masculina FIS, Cornella ha tornat a ser el més ràpid amb 53.85, amb Àlex Rius segon (+0.10) i Xavier Cornella tercer (+0.39).