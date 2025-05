Jocs dels Petits Estats - Atletisme (2)

Martins retorna la glòria al Principat amb un altre or als 5.000 metres i Cinca queda fora del top

La corredora nacional rebaixa la marca de 17 minuts en una prova llarga, però que ha aconseguit recòrrer sola durant les últimes voltes

La jornada atlètica en aquest últim dia i tancament dels Jocs dels Petits Estats d’Europa ha donat numerosos metalls per a la delegació del Principat el que ha anat de matí. Vilella i Duna Viñals, amb una plata cadascú als 400 metres tanca ha sigut un afegit a l’or de Nahuel Carabaña als 10.000 metres, el banderer nacional que s’ha endut ja en la disciplina tres primeres posicions. Molt nivell entre els atletes andorrans, qui han demostrat al llarg de tota la setmana que aquest país té talent, però sobretot, molt de coratge i resiliència.

La segona meitat de proves ha tingut com a inici la primera cursa del dia per a la corredora local, Etna Pou, qui malauradament no ha pogut entrar entre les tres primeres i s’ha hagut de conformar amb una cinquena posició amb una marca de 14,88 segons en els 100 metres obstacles.

El podi l’ha conformat un doblet de Xipre i, en primer lloc, Luxemburg (amb 13,48). Per altra banda, en la final dels 200 metres llisos, tampoc ha tingut fortuna un Guillem Arderiu que ha culminat la cursa en darrer lloc en 22,31 segons, mentre que Malta s’ha endut el primer lloc amb uns sorprenents 21,21 segons.

La graderia de l’Estadi Comunal, a reventar d’aficionats durant tot el matí per gaudir d’una extensa jornada d’atletisme que ha deixat al caseller local dos ors. | El Periòdic / P.M.

Ara bé, la resiliència andorrana s’ha posat a prova una vegada més en la prova dels 5.000 metres, i l’alegria l’ha acabat donant una Jessica Martins qui ha superat la prova rebaixant els 17 minuts, l’única de fet de les vuit que han participat en la cursa; i amb uns 16,42 minuts s’ha endut un preciós or. Aina Cinca també l’ha acompanyat a la carrera, no amb tanta fortuna quant al resultat perquè ha acabat penúltima, però sí deixant un preciós gest amb la competidora islandesa Iris Skuladottir, qui ha caigut estesa a terra de l’esgotament i l’esportista nacional l’ha ajudat a posar-se dreta i acabar la cursa juntes (19:26).

L’atleta d’Andorra, Aina Cinca, després del seu gran gest esportiu amb la corredora islandesa i deixant una actuació en penúltim lloc amb 19 minuts. | El Periòdic / M.A.

– Pendent de continuació –