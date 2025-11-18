Martín Merquelanz, lluny dels terrenys de joc entre quatre i sis setmanes per una lesió al bíceps femoral esquerre

Abans del matx a Albacete, Ibai Gómez ja va dir que no repetiria titularitat –després d’Osca– en notar molèsties físiques. De fet, no va acabar ni jugant, i després de les proves mèdiques, la baixa s’ha confirmat. Martín Merquelanz, segons ha indicat l’FC Andorra, pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc entre quatre i sis setmanes. Ara, el basc ja treballa amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se i tornar a estar a disposició del tècnic.
Fins a la data, Merquelanz ha disputat només dos partits com a tricolor, i en cap d’ells ha jugat els 90 minuts. El primer va ser contra el Valle de Egüés, en la primera ronda de la Copa del Rey, en què va marcar i assistir. El segon, durant gairebé una hora contra l’Osca, mostrant una bona imatge.