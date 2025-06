Hípica

Martí Segarra i Sharon Prat s’emporten la darrera Competició de Salts d’Obstacles de la temporada a La Gonarda

Ho han fet, respectivament, en les categories de Promoció i Iniciació en un cap de setmana que ha deixat entreveure molt talent entre els genets

Ahir diumenge es va celebrar a les instal·lacions eqüestres de La Gonarda la darrera prova de la temporada de Salts d’Obstacles (CSO), organitzada per la Federació Andorrana d’Hípica (FAH). En aquest sentit, la jornada va venir marcada per un gran ambient esportiu i familiar, a més de reunir genets i amazones de diferents categories que van demostrar el seu progrés i talent en pista. En aquesta ocasió, la prova va comptar amb les categories Iniciació i Promoció. Els campions van acabar sent, en la categoria d’Iniciació, Sharon Prat amb Happy, mentre que en la categoria de Promoció es va proclamar vencedor Martí Segarra amb Parce.