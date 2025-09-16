Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els pilots de les diferents categories durant de premis. | FMA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Endurcross

Marc Font revalida el campionat d’Andorra d’Enducross en la categoria Pro quedant segon en la darrera prova

El resultat li ha estat suficient per assegurar-se el títol nacional i consolidar-se com una de les figures destacades de l’especialitat al país

El pilot andorrà Marc Font ha tornat a coronar-se campió del Campionat d’Enducross d’Andorra en la categoria Pro, després d’obtenir una meritòria segona posició a la cinquena i última prova del certamen. El resultat li ha estat suficient per assegurar-se el títol nacional i consolidar-se com una de les figures destacades de l’especialitat al país.

La darrera cita de la temporada va estar marcada pel triomf del campió del món de SuperEnduro, Billy Bolt, en la categoria Pro. En la resta de divisions, els guanyadors van ser Victor Cunha (Expert), Júlia Amor (femenina) i Carla Castellano (85cc).

El recorregut, organitzat pel Moto Club Les Valls i la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), va oferir un alt nivell competitiu i va deixar grans duels tant en la categoria reina com en la femenina.

Els campions absoluts del 2025 són: Marc Font (Pro), Joaquim Oliveira (Expert), Júlia Amor (femenina) i Carla Castellano (85cc).

En finalitzar la prova, Font va voler subratllar no només la seva satisfacció personal: “Estic content per un nou títol del certamen nacional, però davant de tot cal destacar el planter que puja, sobretot femení, que farà que el campionat perduri en el temps”. El pilot també va agrair l’esforç de la FMA i dels motoclubs organitzadors: “Han fet de cada prova, un gaudi”.

Comparteix
Notícies relacionades
Altés, Arimany, Vilella i Catasus, nous campions de trial d’Andorra, en les seves respectives categories
La llista d’espera per accedir a una residència de gent gran al país se situa encara entorn la vintena de persones
La vespa asiàtica es consolida a Andorra amb 14 nius destruïts aquest any i més de 200 reines capturades a la primavera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El CAAM torna aquest cap de setmana amb la Pujada Beixalís, una cita que comptarà amb gairebé 40 inscrits
  • Esports
La FAE innova i implementa un nou sistema multidisciplinari per prevenir lesions i malalties en els esquiadors
  • Esports
Xavi Jové i Òscar Cabanas es posen a punt per a l’Europeu de Gravel d’aquest cap de setmana a l’UCI Gravel Els Angles
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu