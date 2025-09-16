Marc Font revalida el campionat d’Andorra d’Enducross en la categoria Pro quedant segon en la darrera prova

El pilot andorrà Marc Font ha tornat a coronar-se campió del Campionat d’Enducross d’Andorra en la categoria Pro, després d’obtenir una meritòria segona posició a la cinquena i última prova del certamen. El resultat li ha estat suficient per assegurar-se el títol nacional i consolidar-se com una de les figures destacades de l’especialitat al país.
La darrera cita de la temporada va estar marcada pel triomf del campió del món de SuperEnduro, Billy Bolt, en la categoria Pro. En la resta de divisions, els guanyadors van ser Victor Cunha (Expert), Júlia Amor (femenina) i Carla Castellano (85cc).
El recorregut, organitzat pel Moto Club Les Valls i la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), va oferir un alt nivell competitiu i va deixar grans duels tant en la categoria reina com en la femenina.
Els campions absoluts del 2025 són: Marc Font (Pro), Joaquim Oliveira (Expert), Júlia Amor (femenina) i Carla Castellano (85cc).
En finalitzar la prova, Font va voler subratllar no només la seva satisfacció personal: “Estic content per un nou títol del certamen nacional, però davant de tot cal destacar el planter que puja, sobretot femení, que farà que el campionat perduri en el temps”. El pilot també va agrair l’esforç de la FMA i dels motoclubs organitzadors: “Han fet de cada prova, un gaudi”.