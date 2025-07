Futbol - Mercat de fixatges

Domènech i Carrique coincideixen a destacar el nou projecte d’un FC Andorra que retorna al professional

L'ex Eivissa es defineix com un mig centre molt associatiu i l'ex Ponferrada com un jugador al qual li agrada atacar i defensar "per tota la banda"

L’FC Andorra ha presentat oficialment les dues primeres incorporacions de cara el retorn al futbol professional: Marc Domènech i Thomas Carrique. En aquest sentit, tots dos han coincidit per destacar el bon projecte que el club està enllestint per afrontar de nou la Segona Divisió. “Em va agradar molt la idea, també la forma de jugar, i em van convèncer”, ha comentat el migcampista, mentre que el lateral ha esmentat que no va dubtar a venir en saber de l’interès tricolor. Arriben per formar part d’un conjunt jove i sota les ordres d’un Ibai Gómez amb les idees clares. “Som un equip amb moltes ganes i il·lusió”, ha proferit el barceloní, qui, demanat pel nou entrenador, no ha dubtat a reconèixer que la seva idea “és molt clara”. “Vol fer un joc amb protagonisme i molta intensitat, de voler atacar i de generar ocasions: un futbol que m’agrada molt”, ha completat. En gal, qui afronta el salt de categoria amb “ganes i determinació”, li ha pres la paraula: “Tothom pensa en el mateix camí”. Amb tot, l’ex Eivissa s’ha definit com un mig centre molt associatiu, “de tocar pilota i fer jugar”, i l’ex Ponferrada com un jugador al qual li agrada atacar i defensar “per tota la banda”. I de reptes? Tots dos s’han agafat al ‘partit a partit’.

