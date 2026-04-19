  • Marc Cardona segons abans de marcar el gol de la victòria contra el Valladolid. | @FCANDORRA
Elena Hernández Molina
Futbol - LaLiga Hypermotion

Marc Cardona decanta un duel intens i dona tres punts d’or a un FC Andorra consistent davant el Reial Valladolid

Els tricolor imposen el seu ritme des de l'inici del partit i aconsegueixen resistir l'empenta final dels pucelans, especialment pel gran joc d'Owono

Els tricolor han signat una victòria de caràcter davant els pucelans, en un duel exigent que s’ha resolt per detalls. Davant 2.220 espectadors al Nou Estadi d’Encamp, l’FC Andorra ha sabut controlar els moments clau i ha resistit fins al final per assegurar tres punts de pes. L’equip ha començat amb iniciativa i ha dominat els primers minuts amb personalitat. Ja al minut 9 ha arribat el primer intent i al 16′, Minsu ho ha tornat a provar, tot i que sense encert. El control territorial ha estat clar, però les accions a pilota aturada, com el córner al 23′ o al 42′, no han trobat rematada. Els pucelans han generat la seva acció més clara just abans del descans, en l’última jugada del primer temps.

A la represa, el partit s’ha obert. Marc Domènech ha guanyat protagonisme i ha provocat una falta al 46′. Poc després, Villahermosa ha fregat el gol amb un xut que ha marxat lleugerament desviat, i Carrique també ho ha intentat des de fora de l’àrea. El punt d’inflexió ha arribat al minut 54. Jastin Garcia ha rebut una falta a prop de l’àrea rival que ha obligat a aturar el joc i, a conseqüència de l’acció, ha hagut d’abandonar el terreny de joc. En el seu lloc ha entrat Marc Cardona, un canvi que ha acabat sent decisiu.

Un gol de pausa impulsa els tricolor, amb Domènech determinant i Owono salvant l’empat en un final d’alta tensió

En una acció que semblava perduda, Cardona ha mantingut la calma i ha definit amb precisió per fer l’1-0. Un gol que ha donat confiança als tricolor i que ha canviat el ritme del partit. A partir d’aquí, els del Valladolid han fet un pas endavant i han pressionat amb insistència. Tot i això, els tricolor s’han mostrat ordenats i sòlids en defensa, sabent allunyar el perill en els moments més compromesos.

L’FC Andorra també ha tingut opcions per ampliar distàncies, especialment al minut 75 i en el temps afegit, quan Cardona no ha arribat per poc a una centrada i posteriorment ha enviat fora una ocasió molt clara. El tram final ha estat d’autèntic patiment. Els pucelans han insistit fins al darrer instant, però s’han trobat amb un Owono decisiu. El porter ha evitat l’empat amb una intervenció clau al minut 97. El duel també ha quedat marcat per la lesió de Noah Ohio, qui ha hagut d’abandonar el terreny de joc entre aplaudiments, i amb Domènech escollit MVP.

Manso avisa que el duel contra el Valladolid és “molt complicat” i situa la permanència com a objectiu prioritari

