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  • Carles Manso, durant un entrenament al Nou Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Manso vol que l’FC Andorra faci «un cop de puny sobre la taula» en uns dels millors escenaris de la categoria

El tècnic destaca les bones sensacions de l’equip malgrat les dues derrotes i confia a transformar-les en un bon resultat davant un rival "molt difícil"

Carles Manso afronta la visita de demà al Valladolid (18.30 hores) com una oportunitat perquè l’FC Andorra faci «un cop de puny sobre la taula» i confirmi amb un bon resultat les sensacions mostrades en aquest inici de temporada. Així, el tècnic tricolor considera que l’equip ha estat millor del que reflecteixen els resultats i ha assenyalat en roda de premsa que «només ens pot faltar assegurar-ho amb un bon resultat», en un dels estadis que considera «possiblement un dels millors de la categoria».

Tot i les dues derrotes consecutives, el de Terrassa defensa el camí que està seguint l’equip, encara en ple procés de construcció després de l’arribada de nombrosos futbolistes. De fet, ha destacat que les dades ofensives avalen la proposta pirenaica, amb 7,1 gols esperats i un volum de xuts que el situen entre els millors de Segona. Per això, ha descartat qualsevol revolució en l’11. «No modificarem l’equip, no farem una revolució perquè portem dues derrotes consecutives», sinó que els possibles canvis respondran al pla de partit i al rival.

«No modificarem l’equip, no farem una revolució perquè portem dues derrotes consecutives» – Carles Manso

Al davant hi haurà un Valladolid que l’entrenador català considera «un conjunt molt difícil» i «molt sòlid», malgrat no haver aconseguit encara cap victòria. En aquest sentit, Manso ha fet esment de la capacitat dels castellans per concedir poques ocasions i la qualitat dels seus futbolistes en el joc interior, mentre que espera que juguin amb més pressió com a locals. Així doncs, l’objectiu andorrà serà mantenir el protagonisme amb pilota i viure el màxim temps possible al camp rival, sense descuidar les transicions.

Un altre dels reptes serà trobar solucions davant un possible bloc baix, un aspecte que l’FC Andorra ha treballat aquesta setmana revisant també partits de la temporada passada. Si bé no ha volgut donar pistes sobre els mecanismes que preparen, Manso ha apuntat a acumular més jugadors a l’àrea, generar segones jugades i mantenir el domini territorial quan no arribi el gol. «És una cosa que hem hagut de matisar per intentar continuar sent un equip millor», ha finalitzat.

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