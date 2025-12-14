Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Carles Manso, ahir al José Zorrilla. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso: “Sabíem perfectament que el dia arribaria i ha estat un matx increïble, tothom necessitava un triomf així”

Ja fora de les posicions de descens, l'FC Andorra rebrà el Deportivo de la Coruña dissabte vinent a les 14.00 hores abans de tancar l'any natural

Gairebé tres mesos han hagut de passar perquè l’FC Andorra tornés a sumar de tres a la lliga, tot i que era qüestió de temps que arribés, i al vestidor n’eren conscients. “Estem molt contens i orgullosos, ha estat un partit increïble”, va citar ahir la cara visible de l’staff tècnic tricolor, Carles Manso, després de vèncer al Valladolid. “Sabíem perfectament que arribaria”, va afegir, reconeixent que “tothom necessitava un triomf com aquest” i elogiant el dia a dia dels seus. “És el camí a seguir”, va proferir.

Més enllà del resultat, es va veure l’equip més madur de la temporada. “Durant la setmana hem treballat diferents situacions que ens donessin aquesta calma, sobretot de no desesperar-nos si el gol no arribava o si no teníem aquella seqüència de passades curtes que busquem per donar control al joc”, va citar el tècnic català. I tot plegat va acabar arribant. En tot cas, Manso no es va voler oblidar de ningú ni de la feina que tothom està fent al club: “S’ha de donar molta importància”.

L’FC Andorra posa fi a dos mesos i mig sense guanyar amb una victòria de mèrit decidida al temps afegit del partit

Llegir

En detall del matx al José Zorrilla, va sorprendre que Minsu no estès a l’esquema inicial. “Tots els jugadors estaven tirant la porta a terra per intentar sortir a l’11”, va citar el míster, indicant que van apostar per Jastin Garcia perquè consideraven que el sud-coreà, en els darrers duels, “no estava donant la profunditat que buscàvem”. Sí que la va trobar a la segona meitat, quan va entrar al terreny de joc. “No era reservar-lo per a altres minuts, però sabíem que podíem crear un context per aprofitar les seves condicions i que donés aquesta profunditat que al final s’ha donat per guanyar”, va completar Manso.

Un altre dels destacats va ser Efe Akman, qui va comptar amb la primera titularitat lliguera i va saber respondre. Situant-se al pivot, Sergio Molina va sortir més endarrerit per fer la funció de central amb toc. Ara, ja fora del descens, l’FC Andorra rebrà el Deportivo de la Coruña abans de tancar l’any natural. Serà dissabte vinent (14.00 hores), mentre que el primer partit del 2026 el disputarà a Ceuta.

