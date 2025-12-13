Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra posa fi a dos mesos i mig sense guanyar amb una victòria de mèrit decidida al temps afegit del partit

El conjunt tricolor signa un matx madur i s’imposa al Valladolid amb un gol de Minsu en els últims instants per recuperar la confiança perduda

Dos mesos i mig després, l’FC Andorra ha pogut celebrar finalment una victòria tan necessària com merescuda, un triomf que allibera el conjunt tricolor. Els del Principat han signat un partit molt madur i han acabat decantant la balança amb un gol de Minsu en una de les darreres jugades del temps afegit.

Després d’un inici intens del Valladolid, l’Andorra ha sabut calmar el partit i portar-lo cap al seu terreny a partir d’una possessió acurada i d’atacs construïts amb paciència. D’aquesta manera ha arribat la millor ocasió dels tricolor en una gran jugada per la banda esquerra que ha culminat amb una rematada clara de Manu Nieto, blocada per les cames d’un defensor.

Els del Principat han signat un partit molt madur i han acabat decantant la balança amb un gol de Minsu en una de les darreres jugades del temps afegit

El conjunt castellà, però, s’ha mostrat perillós cada vegada que s’ha apropat a l’àrea rival, especialment aprofitant les pèrdues de pilota de l’Andorra. I quan l’equip ho ha necessitat, ha aparegut Yaakobishvili, qui amb un parell d’intervencions decisives ha evitat el gol local.

A la represa, el guió del partit no ha variat gaire. L’Andorra ha continuat controlant el joc amb la pilota i ha tingut una bona oportunitat per obrir el marcador en una transició ràpida en què Lautaro s’ha trobat amb una gran aturada del porter Guilherme. Per part del Valladolid, la millor ocasió ha arribat en una rematada franca de Biuk que, per fortuna, no ha connectat bé.

Ja en ple domini andorrà, Josep Cerdà ha trobat l’espai per a Minsu, qui no ha perdonat i ha segellat una victòria molt celebrada

Amb el pas dels minuts, els tricolor han acabat amb més energia i han fet seus els darrers compassos del partit. Dani Villahermosa ha fregat el gol amb una rematada de cap per sobre del travesser i, ja en ple domini andorrà, Josep Cerdà ha trobat l’espai per a Minsu, qui no ha perdonat i ha segellat una victòria molt celebrada.

