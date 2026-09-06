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  • Carles Manso, ahir a Valladolid. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso fa el crit d’alerta després de la derrota a Valladolid: «No podem tornar a tolerar un primer temps com aquest»

Tot i la derrota, el tècnic assegura que l'equip es pot quedar amb "moltes coses molt bones" del partit, especialment de la segona meitat

Carles Manso va ser autocrític amb la primera meitat de l’FC Andorra en la derrota per la mínima davant el Valladolid, assenyalant en la roda de premsa posterior la falta de «ganes de competir» com un dels principals motius del mal inici. El tècnic tricolor, així, va remarcar que hi ha aspectes que els jugadors han de portar «de sèrie», com «les ganes d’anar, de voler competir i de guanyar el duel al rival en cada posició». En aquest sentit, va admetre que els primers 45 minuts no es poden repetir: «No ho podem tornar a tolerar».

La reacció després del descans, però, va ser molt diferent. Així, el català va comentar que l’equip va canviar l’estructura per aprofitar els espais que deixava el conjunt ‘blanc-i-violeta’ i va aconseguir generar nombroses situacions de perill. «Hem creat situacions», va destacar l’entrenador, qui considera que els seus van merèixer trobar el gol, però que van pagar car haver de jugar «a contracorrent» davant un rival de la dimensió del castellà. De fet, va reconèixer que va ser un miracle que els locals no encaixessin cap gol.

Tot i la derrota, Manso va assegurar que el conjunt es pot quedar amb «moltes coses molt bones» del partit, especialment de la segona meitat, però va insistir que la Segona Divisió no perdona les errades de concentració. «Els equips no et perdonen perquè hi ha moltíssima qualitat en aquesta categoria», va advertir. Amb tot, considera que ara toca «continuar creixent» a partir del que ha funcionat, però també corregir especialment les mancances mostrades durant els primers 45 minuts.

L’FC Andorra suma la tercera derrota consecutiva amb un gol en pròpia d’Alende a l’inici del primer temps (1-0)

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