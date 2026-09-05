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  • Efe Akman lluita una pilota amb Yeray Cabanzón. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra suma la tercera derrota consecutiva amb un gol en pròpia d’Alende a l’inici del primer temps (1-0)

Després dels quatre duels lliguers inicials, els tricolor continuen amb només tres punts i podrien cloure la jornada dins els llocs de descens

Lluny queda ja el contundent triomf contra el Ceuta. Aquesta tarda, l’FC Andorra ha sumat la tercera desfeta consecutiva, tot i merèixer-se almenys l’empat, en la visita al Valladolid (1-0), conjunt que s’ha estrenat davant la seva afició amb la seva primera victòria de la temporada. Així, i després dels quatre duels lliguers inicials, els tricolor continuen amb tres punts i podrien cloure la jornada en posicions de descens.

En un inici sense massa dinamisme i possessió andorrana, la primera de perill l’han signat els locals amb una arribada d’Iván Alejo per la dreta que ha clos amb una passada de la mort que Pau López ha aturat (11′). D’una falta immediatament posterior al vèrtex de l’àrea, Mathis Lachuer ha centrat al segon pal i Diego Alende, sense fixar-se en la pilota i trobant-se-la de cop, s’ha marcat de cap en pròpia (12′).

Si bé l’esfèrica l’han continuat tenint els de Carles Manso, això no s’ha traduït en perill. Ni una sola rematada. Per contra, els ‘pucelanos’ sí que han sabut fer mal les vegades que han arribat. Així, i d’una jugada de pissarra en una nova acció a pilota aturada, López ha hagut de tornar a aparèixer per evitar el 2-0 (26′). El primer tir pirenaic ha estat d’Hugo Solozábal, passada la mitja hora i des de la frontal, directe a les mans d’Álvaro Aceves (33′). Sense més sobre el verd, cap als vestidors.

Moró Sidibe, en una acció de la primera meitat. | @FCANDORRA

Els pupils de Gerard Piqué han sortit a la segona meitat amb dues marxes més i han tingut a tocar l’empat. La primera l’ha signat Hugo López des de la mitja lluna, des d’on ha rematat de primeres el refús d’un córner que ha sortit llepant el pal (50′). Ben poc després, una gran jugada col·lectiva ha acabat amb Solozábal deixant d’esperó la pilota a la frontal i Stefan Golubović finalitzant als núvols (54′). Efe Akman també l’ha tingut amb un fluix tir massa centrat (59′).

La més clara per a l’FC Andorra ha arribat al minut 64, amb Moró Sidibe fent-se sol una jugada per l’esquerra que ha acabat centrant per trobar-se un bon cop de testa de López, al qual Aceves, fent bo els seus reflexos, ha rebutjat. El refús se l’ha trobat Solozábal, qui massa forçat i també de cap, l’ha enviat fora. El domini dels del Principat ha estat total, i malgrat gaudir d’ocasions com dues altres rematades de cap claríssimes de Golubović, les quals han sortit acariciant la porteria rival (77′ i 81′), el marcador no s’ha mogut.

Manso vol que l’FC Andorra faci «un cop de puny sobre la taula» en uns dels millors escenaris de la categoria

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