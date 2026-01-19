Manso es mostra molt autocrític tot i la victòria a domicili davant el Mirandés: “Hem deixat de ser nosaltres”

L’FC Andorra va aconseguir diumenge la seva primera victòria de l’any a LaLiga Hypermotion. Ho va fer guanyant 1-2 en la seva visita al camp del darrer classificat, el Mirandés, gràcies als gols de Dani Villahermosa i Sergio Molina. Amb aquest triomf, els tricolors s’allunyen cinc punts de la zona de descens i tanquen la 22a jornada amb 28 punts.
Tot i el triomf, l’entrenador, Carles Manso, s’ha mostrat autocrític amb els seus, sobretot després del 0-2. “Tinc la sensació que hem deixat de ser nosaltres. En el moment que hem fet el segon gol, que en principi posava el partit molt de cara per a la segona part, hem deixat de pressionar a dalt i de tenir aquella continuïtat amb la pilota que ens fa tan característics”, ha destacat.
“Tinc la sensació que hem deixat de ser nosaltres. En el moment que hem fet el segon gol, que en principi posava el partit molt de cara per a la segona part, hem deixat de pressionar a dalt” – Carles Manso
En aquest sentit, Manso ha recordat el duel de l’anterior jornada contra la Cultural Lleonesa, en el qual, tot i acabar perdent, durant la segona part “el rival no va sortir del seu mig camp”. “Avui ens ha tocat viure la situació inversa. Creiem que el camí és el de la setmana passada, sobretot el tram final del partit”, ha analitzat. Seguidament, el tècnic ha reiterat que l’equip ha d’evitar la “relaxació” quan el marcador “se’ns posa tan de cara” i ha insistit que “el que ens ha permès arribar al 0-2 ha estat pressionar a dalt, ser nosaltres mateixos, tenir el control de la pilota i viure a camp contrari. A la segona part, això no ha estat així”.
Deixant de banda el que no li ha agradat, Manso ha valorat la victòria pel fet de començar la segona volta sumant “tres punts d’or”. “Tot i que el context del partit no ha estat el que més ens agradaria, un equip gran i competitiu també es construeix en aquests escenaris, quan toca patir i resistir, com ens ha passat avui als minuts finals”. Així, l’entrenador pirinenc ha deixat clar que és moment de treballar per evitar les errades de la segona part i, d’aquesta manera, “poder gaudir plenament de la victòria, sense aquest regust que crec que no ens mereixem”.
“Un equip gran i competitiu també es construeix en aquests escenaris, quan toca patir i resistir, com ens ha passat avui als minuts finals” – Carles Manso
Entrant en individualitats, Manso ha elogiat el partit del recent incorporat, Yeray Cabanzón. “Per ser el segon [partit] que juga amb nosaltres, crec que ha estat espectacular”, ha esmentat, tot subratllant que “ha sabut aguantar la pilota i marcar el ritme del partit en moments en què no calia atacar ràpid, sinó seguir dominant i fent jugar el rival des del seu camp”.
Qui també s’ha endut elogis ha estat Sergio Molina, l’autor del 0-2 amb un gran gol de falta i que, malauradament per als andorrans, es perdrà la següent jornada per sanció. “És un líder al vestidor i un referent al camp. Ens ordena, ens ajuda a controlar el ritme del partit i veu el futbol com un entrenador dins del terreny de joc”, ha ressaltat Manso. Quant a l’absència de Molina pel duel davant l’Osca, el tècnic ha sostingut que “trobarem solucions perquè l’equip no se’n ressenti i puguem competir al màxim nivell”.
Finalment, pel que fa al canvi de Martí Vilà, substituït al descans per unes molèsties, Manso ha apuntat que “encara és aviat per parlar de lesió” i ha posat en relleu que s’ha decidit fer el canvi per precaució. “Tenim jugadors molt capacitats per assumir aquest rol i hem optat per l’Imanol, que ho ha fet molt bé tot i venir amb menys minuts”, ha declarat el tècnic.