  • Els jugadors de l'FC Andorra celebrant un dels gols. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso es desfà amb elogis després de la golejada contra el Las Palmas: “La segona part ha estat una exhibició”

L'FC Andorra afronta les jornades finals sense gairebé opcions de play-off i l'únic objectiu és superar la màxima puntuació a Segona (59 punts)

Ni la derrota contra l’Albacete ni el posterior incident arbitral van distreure l’FC Andorra en el seu duel contra el Las Palmas, el qual va acabar amb golejada -una més- per cinc gols a un al Nou Estadi de la FAF aquest diumenge. Un duel que el tècnic tricolor, Carles Manso, va viure lluny de la banqueta a causa de la sanció d’un partit per la seva expulsió. “M’he sentit una mica engabiat“, ha comentat entre riures, tot afegint que “sempre que guanyem 5 a 1 podem estar a dalt sense cap problema”.

Tot i el resultat final, l’inici del partit no va ser ni molt menys còmode per als andorrans. “Al principi ens ha costat una miqueta perquè teníem dubtes de com ens vindrien a apretar”, ha reconegut Manso, afegint que “ens han incomodat bastant perquè ens igualaven mà a mà a tot el camp”. Una situació en la qual, segons el tècnic, ha estat “molt més complicat trobar solucions” en comparació amb el partit contra l’Albacete.

Això sí, després d’uns ajustos al descans en què s’ha recalcat que “havíem de tenir una miqueta més calma”, Manso ha afirmat que “la segona part ha estat una exhibició nostra que posa en valor que els jugadors no s’han deixat anar i que, després de la derrota de l’altre dia, han vist quina era la manera de fer les coses”. En aquesta línia, l’entrenador català ha destacat la “fam” i la “determinació” dels seus tot i el resultat. “És un dels motius pels quals hem d’estar més orgullosos com a staff i com a club d’aquests jugadors”.

"La segona part ha estat una exhibició nostra que posa en valor que els jugadors no s'han deixat anar i que, després de la derrota de l'altre dia, han vist quina era la manera de fer les coses" – Carles Manso

I és que, a banda de l’ensurt de l’anterior jornada, la dinàmica de l’equip en aquesta segona volta és espectacular. Tenint en compte els darrers 15 partits, els andorrans se situarien cinquens i, si s’agafen els darrers 10, estarien a la tercera plaça, a tres punts del primer. “Portem dos o tres mesos en un nivell molt alt”, ha valorat Manso, qui parla de “dinamisme” i de “flow” de l’equip, fent referència al fet que els jugadors han aconseguit despreocupar-se “si encaixem o no” i saber “donar la volta” al partit.

En aquest context, sembla que el final de temporada es farà curt per a un FC Andorra que, per joc i resultats durant la segona volta, mereixeria optar al play-off -a set punts de distància amb nou per disputar-se-. Així i tot, Manso opta per valorar el “canvi que ha fet l’equip” i assegura que “el futbol ens està donant tot allò que en moments de la temporada ens va treure quant a gols, a domini i sobretot a sensació”.

“El futbol ens està donant tot allò que en moments de la temporada ens va treure quant a gols, a domini i sobretot a sensació” – Carles Manso

Amb tot, les tres jornades restants (Deportivo, Ceuta i Burgos) seran un ‘tràmit’, tot i que amb l’objectiu de superar els 59 punts -ja en suma 58- que marquen la millor puntuació tricolor al futbol professional. Una fita que, tenint en compte la bona dinàmica, semblaria impossible no assolir.

