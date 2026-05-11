Baró demana a l’Executiu informació detallada sobre la plantilla, els salaris i el parc mòbil del Cos de Policia

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites al Govern amb l’objectiu d’obtenir una radiografia actualitzada del Cos de Policia i de la seva planificació de futur. Les qüestions plantejades se centren principalment en els recursos humans, les condicions laborals i els mitjans materials del servei policial.
Entre les demandes formulades, Baró reclama informació sobre el nombre total d’agents adscrits actualment al cos, amb un desglossament per departament, càrrec, sexe i franja d’edat. També pregunta per la previsió d’ampliació de la plantilla durant els pròxims anys i per la manera com aquest increment es relaciona amb les jubilacions previstes a cinc anys vista.
En l’àmbit laboral, el conseller general vol conèixer quina ha estat l’evolució salarial del Cos de Policia durant els darrers vuit anys, també diferenciada per departament, categoria, sexe i edat, amb la voluntat d’analitzar l’evolució de les condicions retributives dels agents.
La bateria de preguntes també posa el focus en el parc mòbil policial. El socialdemòcrata demana dades sobre l’antiguitat mitjana dels vehicles, el calendari actual de revisions i els resultats de les darreres inspeccions efectuades. A més, pregunta si existeix un pla de renovació dels vehicles policials i quin és el calendari previst per desplegar-lo.
Segons Baró, aquestes qüestions busquen obtenir “una visió global i actualitzada” del Cos de Policia tant des del punt de vista dels recursos humans com dels materials. “És imprescindible garantir que el Cos de Policia disposi dels recursos humans, materials i salarials adequats per continuar oferint un servei públic de qualitat i adaptat a les necessitats actuals del país”, ha afirmat.