Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carles Manso abans del partit contra el Ceuta. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso, després de la derrota: “Si no dominem els petits detalls continuarem patint en aquestes accions”

Amb la derrota de diumenge, l'FC Andorra tanca la jornada 20 en 14a posició a dos punts de la zona de descens que marca la Reial Societat B

L’FC Andorra no ha començat l’any de la millor manera amb la derrota davant el Ceuta (2-1) en el partit corresponent a la jornada 20. El conjunt tricolor va tenir fases bones de joc en què va dominar i va generar perill, però no va saber controlar alguns detalls del xoc com la pilota aturada, i en dos córners van arribar els dos gols del rival.

En aquest sentit, l’entrenador tricolor, Carles Manso, ha deixat clar que “si no dominem els petits detalls continuarem patint en aquestes accions”. I és que el tècnic ha destacat que els seus van fer moltes coses bé” durant el duel, com per exemple “ser verticals, crear ocasions”, però ha deixat clar que per ser un equip competitiu “a part de jugar bé hem d’intentar no fer-nos trets al peu i cuidar més aquestes coses perquè no ens perjudiquin”, ha subratllat.

“A part de jugar bé hem d’intentar no fer-nos trets al peu i cuidar més aquestes coses perquè no ens perjudiquin” – Carles Manso

Entrant en detalls del duel, Manso ha analitzat que “al principi és cert que ens ha costat. Sabíem que el Ceuta vindria a jugar mà a mà i ens ha costat encadenar seqüències de passades”. A més, ha apuntat que el rival, sempre que podia, aturava el partit proposant un ritme molt lent, fet que, segons l’entrenador, “ens ha costat tenir el control”. Així, els millors minuts dels andorrans han arribat després del gol de penal de Manu Nieto. “Hem pogut soltar-nos una mica més”, tot i que “potser la reacció ha arribat una mica tard”, ha reconegut.

D’altra banda, el tècnic ha valorat un canvi que des de fa un temps nota en la manera d’atacar i que diumenge també es va veure reflectit, sobretot en els minuts finals. “Moltes vegades pecàvem de tenir massa control i no ser prou profunds, però des de fa un temps insistim en aquestes situacions i hem aconseguit generar ocasions al final del partit. Hem aconseguit que ho passin malament”. Finalment, pel que fa a l’actitud, Manso no té res dolent a dir. “Aquest equip sempre dona el millor que té. No marxem contents perquè no és el resultat que volíem, però quant a actitud estem molt tranquils”.

“Moltes vegades pecàvem de tenir massa control i no ser prou profunds, però des de fa un temps insistim en aquestes situacions i hem aconseguit generar ocasions al final del partit” – Carles Manso

Amb la jornada 20 de LaLiga Hypermotion tancada, l’FC Andorra se situa en la 14a posició amb 24 punts, és a dir, a dos de la zona de descens, la qual ara mateix marca la Reial Societat B amb 22 punts, seguida de Granada (21), Saragossa (17) i Mirandés (16).

L’FC Andorra estrena l’any amb derrota en la seva visita a Ceuta en un duel marcat per la pilota aturada (2-1)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El dia de Reis, una pausa col·lectiva on la il·lusió encara té sentit
Concòrdia proposa reduir la dotació de personal de l’equip de Riba en creure “excessiva” la partida de 250.000 euros
Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc Andorra encadena quatre derrotes i se situa a tan sols una victòria del descens que marca el Burgos
  • Esports
L’FC Andorra estrena l’any amb derrota en la seva visita a Ceuta en un duel marcat per la pilota aturada (2-1)
  • Esports
El MoraBanc Andorra cedeix a la pista del Baskonia en un partit molt lluitat i decidit en els minuts finals (99-92)
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu