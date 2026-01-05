Manso, després de la derrota: “Si no dominem els petits detalls continuarem patint en aquestes accions”

L’FC Andorra no ha començat l’any de la millor manera amb la derrota davant el Ceuta (2-1) en el partit corresponent a la jornada 20. El conjunt tricolor va tenir fases bones de joc en què va dominar i va generar perill, però no va saber controlar alguns detalls del xoc com la pilota aturada, i en dos córners van arribar els dos gols del rival.
En aquest sentit, l’entrenador tricolor, Carles Manso, ha deixat clar que “si no dominem els petits detalls continuarem patint en aquestes accions”. I és que el tècnic ha destacat que els seus van fer “moltes coses bé” durant el duel, com per exemple “ser verticals, crear ocasions”, però ha deixat clar que per ser un equip competitiu “a part de jugar bé hem d’intentar no fer-nos trets al peu i cuidar més aquestes coses perquè no ens perjudiquin”, ha subratllat.
“A part de jugar bé hem d’intentar no fer-nos trets al peu i cuidar més aquestes coses perquè no ens perjudiquin” – Carles Manso
Entrant en detalls del duel, Manso ha analitzat que “al principi és cert que ens ha costat. Sabíem que el Ceuta vindria a jugar mà a mà i ens ha costat encadenar seqüències de passades”. A més, ha apuntat que el rival, sempre que podia, aturava el partit proposant un ritme molt lent, fet que, segons l’entrenador, “ens ha costat tenir el control”. Així, els millors minuts dels andorrans han arribat després del gol de penal de Manu Nieto. “Hem pogut soltar-nos una mica més”, tot i que “potser la reacció ha arribat una mica tard”, ha reconegut.
D’altra banda, el tècnic ha valorat un canvi que des de fa un temps nota en la manera d’atacar i que diumenge també es va veure reflectit, sobretot en els minuts finals. “Moltes vegades pecàvem de tenir massa control i no ser prou profunds, però des de fa un temps insistim en aquestes situacions i hem aconseguit generar ocasions al final del partit. Hem aconseguit que ho passin malament”. Finalment, pel que fa a l’actitud, Manso no té res dolent a dir. “Aquest equip sempre dona el millor que té. No marxem contents perquè no és el resultat que volíem, però quant a actitud estem molt tranquils”.
“Moltes vegades pecàvem de tenir massa control i no ser prou profunds, però des de fa un temps insistim en aquestes situacions i hem aconseguit generar ocasions al final del partit” – Carles Manso
Amb la jornada 20 de LaLiga Hypermotion tancada, l’FC Andorra se situa en la 14a posició amb 24 punts, és a dir, a dos de la zona de descens, la qual ara mateix marca la Reial Societat B amb 22 punts, seguida de Granada (21), Saragossa (17) i Mirandés (16).