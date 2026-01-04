L’FC Andorra estrena l’any amb derrota en la seva visita a Ceuta en un duel marcat per la pilota aturada (2-1)

Ho ha intentat fins al final l’FC Andorra en el seu primer partit de l’any, però dues accions de córner han castigat als tricolor que tot i retallar distàncies en els minuts finals amb un penalti, no han pogut sumar cap punt en la seva visita a Ceuta (2-1). Amb aquest resultat, els andorrans tallen una breu, però positiva, ratxa de dues victòries consecutives amb la qual van acomiadar el 2025.
Superioritat àrea dels locals
Sense complexos i amb molta personalitat ha sortit l’FC Andorra a l’estadi Alfonso Murube en el primer partit del 2026. La pluja i la intensitat del rival no han intimidat els de Carles Manso, els quals han buscat el domini de l’esfèrica des de l’inici. Així i tot, el Ceuta no ha renunciat a la possessió tan fàcilment i els primers minuts de partit han deixat una entretinguda batalla per la pilota, però sense ocasions clares.
No ha estat fins al minut setze que els locals han avisat per primera vegada, i ho han fet amb un llançament directe de falta de Yann Bodiger que s’ha estavellat al travesser. La rèplica tricolor ha arribat pocs minuts després amb una gran jugada de Jastin García, qui ha deixat enrere quatre jugadors conduint en paral·lel a la frontal de l’àrea finalitzant l’acció amb un xut ras, obligant Guillermo Vallejo a fer una bona aturada per evitar el 0-1. Seguidament, Minsu ha provat sort amb una rematada massa centrada que el porter ha atrapat sense problemes.
Passat l’equador de la primera part i després de dues bones intervencions d’Áron Yaakobishvili, en la tercera rematada ha arribat el gol dels locals mitjançant una centrada molt tancada que Youness Lachhab ha acabat rematant al fons de la xarxa. A partir de l’1-0, el ritme del duel ha decaigut i, tot i alguna arribada puntual dels andorrans, cap ha esdevingut una acció clara de perill.
En la represa, només dos minuts després de començar la segona part, ha arribat el segon gol del Ceuta i ho ha fet de la mateixa manera que el primer: en un córner. Kuki Zalazar ha posat una gran pilota al segon pal i Carlos Hernández (marcat per Jastin) ha rematat amb el cap sense grans dificultats.
Novament, un córner ha tornat a castigar al conjunt pirenaic, el qual, just després d’encaixar el segon, ha intentat reaccionar amb una doble ocasió. L’acció l’ha iniciat Jastin en l’interior de l’àrea finalitzant-la amb un xut refusat per un defensor el qual li ha caigut a Minsu, qui ha tornat a provar-ho, però s’ha trobat amb la cama de Vallejo evitant que els tricolor escorcessin distàncies. Pocs minuts després, Álvaro Martín ha provat un xut llunyà que, de nou, Vallejo ha pogut refusar. Les bones notícies no han arribat per als andorrans i Jastin ha marxat lesionat poc abans d’arribar a l’hora de partit.
Reacció insuficient
I a deu minuts per arribar al 90, quan per resultat i sensacions tot semblava encarrilat per al conjunt local, l’FC Andorra s’ha trobat amb un penal a favor per mans de José Matos, i Manu Nieto no ha desaprofitat l’ocasió deixant un tram final de partit totalment obert (2-1).
Tot i la necessitat de marcar per a almenys sumar un punt, la realitat és que els visitants només han tingut una arribada en els darrers minuts amb un xut d’Efe Akman sense molt perill. Amb vuit minuts d’afegit i un Ceuta replegat enrere cedint el control, els de Manso han tingut algun acostament, però cap s’ha concretat en una acció clara.