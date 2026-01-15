Manso confia que la victòria contra l’Europa impulsi l’equip a la lliga: “Ens deixa amb una sensació molt bona”

L’FC Andorra va segellar el pas a les semifinals de la Copa Catalunya amb una victòria treballada i patida fins al final contra l’Europa. El triomf, decidit al temps afegit amb un gol de Diego Alende, deixa molt bones sensacions al cos tècnic, que posa en valor tant el resultat com la manera com l’equip va saber competir.
“Donem molt valor a la Copa Catalunya i estem molt satisfets d’haver passat”, ha remarcat el tècnic, Carles Manso, després del partit. L’entrenador ha destacat especialment el context del duel i l’entorn en què es va disputar. “Sabíem on veníem: un camp molt combatiu, intens i amb molta gent a la grada. Venir aquí és un goig per a tots els equips”, ha afirmat, subratllant l’ambient futbolístic que es viu cada cap de setmana al Nou Sardenya.
A nivell de joc, Manso ha considerat clau l’arrencada dels seus. “Als primers 20 o 25 minuts hem estat molt bé. Hem fet dos gols i hem intentat aturar l’embranzida d’un rival molt intens i de joc directe”, ha explicat. El pla passava per tenir la pilota, pausar el partit i portar el domini, una idea que els tricolor van saber executar durant bona part del primer temps.
“Als primers 20 o 25 minuts hem estat molt bé. Hem fet dos gols i hem intentat aturar l’embranzida d’un rival molt intens i de joc directe” – Carles Manso
Amb tot, el tècnic ha reconegut que el partit no va ser plàcid. Després del gol rival, l’ambient va empènyer fort l’equip local i van aparèixer alguns moments de dubte. “A la segona part han sortit molt forts, però a poc a poc hem aconseguit tornar a tenir la pilota”, ha analitzat.
Afortunadament per als pirenaics, el desenllaç, amb el gol decisiu d’Aldende als instants finals, va acabar de donar sentit a l’esforç col·lectiu. “Guanyar així, al minut 90, ens deixa una sensació molt bona”, ha admès Manso, que veu aquest triomf com un impuls anímic important per la lliga. Segons va explicar, l’equip afronta ara el desplaçament i els entrenaments previs al duel contra el Mirandés amb més confiança. “Tenim la sensació que estem fent les coses bé i que volem portar l’FC Andorra on creiem que es mereix”, ha afegit.
“Tenim la sensació que estem fent les coses bé i que volem portar l’FC Andorra on creiem que es mereix” – Carles Manso
Un altre dels noms propis del partit va ser Yeray Cabanzón, que va debutar com a tricolor i ho va fer amb gol. El tècnic va justificar la seva titularitat com una aposta clara per facilitar la seva adaptació. “Ja coneixíem el seu nivell. L’any passat el vam patir quan estava a la Ponferradina i sabíem què ens podia aportar”, ha apuntalat Manso. Segons l’entrenador, el jugador aporta profunditat, qualitat i última passada, “coses que a vegades ens falten”. L’objectiu d’aquesta titularitat era que pogués sumar minuts i entendre’s amb els companys de cara als pròxims compromisos. “Confiem molt en ell i esperem que ens doni el rendiment que sabem que pot donar”, ha conclòs.