La Federació de Natació completa una intensa setmana d’entrenaments amb un estatge durant la Pentecosta

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha tancat una nova setmana d’estada amb els grups de tecnificació i entrenament, una concentració de Pentecosta que ha permès als nedadors continuar avançant en la seva preparació de cara als principals objectius de la temporada.
En aquest sentit, el director tècnic de l’ens, Alfonso Maltrana, ha valorat molt positivament la feina feta durant aquests dies. «Amb els més petits hem intentat treballar tant el crol com la braça i l’esquena, amb una tècnica una mica més complicada, i també fer un pas endavant de cara al Campionat de Catalunya», ha mencionat, mentre que amb els grups grans «continuem carregant volum i intensitat perquè estem en una fase de màxima càrrega abans dels Campionats d’Espanya».
Per la seva part, els nedadors també han destacat els beneficis d’una concentració que els permet focalitzar-se exclusivament en els entrenaments i acumular hores de treball de qualitat en un moment determinant de la temporada.