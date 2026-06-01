Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un nedador de la FAN, durant l'estatge de Pentecosta. | FAN
El Periòdic d'Andorra
Natació

La Federació de Natació completa una intensa setmana d’entrenaments amb un estatge durant la Pentecosta

Els grups aprofiten una concentració centrada en la millora tècnica i l'acumulació de càrrega de cara als Campionats de Catalunya i d'Espanya

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha tancat una nova setmana d’estada amb els grups de tecnificació i entrenament, una concentració de Pentecosta que ha permès als nedadors continuar avançant en la seva preparació de cara als principals objectius de la temporada.

En aquest sentit, el director tècnic de l’ens, Alfonso Maltrana, ha valorat molt positivament la feina feta durant aquests dies. «Amb els més petits hem intentat treballar tant el crol com la braça i l’esquena, amb una tècnica una mica més complicada, i també fer un pas endavant de cara al Campionat de Catalunya», ha mencionat, mentre que amb els grups grans «continuem carregant volum i intensitat perquè estem en una fase de màxima càrrega abans dels Campionats d’Espanya».

Per la seva part, els nedadors també han destacat els beneficis d’una concentració que els permet focalitzar-se exclusivament en els entrenaments i acumular hores de treball de qualitat en un moment determinant de la temporada.

Comparteix
Notícies relacionades
Escalé, encoratjat amb els resultats de l’ARI, però «amb molta prudència», ja que «encara no s’ha guanyat res»
Concòrdia seria la força més votada si ara se celebressin eleccions generals, amb el suport del 35,5% dels enquestats
Gairebé un 46% dels andorrans continua pensant que l’Acord aporta qüestions negatives per al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gorka Aixàs obre la porta a deixar la presidència del MoraBanc Andorra, acompanyat per Francesc Solana
  • Esports
Manso: «A veure quin lloc ocupem l’any vinent, tant de bo en aquest club perquè creiem que és on hem d’estar»
  • Esports
Els tricolor cauen davant el Burgos i es queden sense superar els 59 punts del seu debut a LaLiga Hypermotion
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu