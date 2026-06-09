L’UGOLF Aravell Andorra Open by Creand reunirà golfistes de fins a 20 nacionalitats del 25 al 27 d’aquest juny

El camp d’Aravell Golf Andorra & Country Club acollirà del 25 al 27 de juny la cinquena edició de l’UGOLF Aravell Andorra Open by Creand, una competició que tornarà a reunir alguns dels noms destacats del circuit professional i que comptarà amb una àmplia representació andorrana. La presentació oficial del torneig s’ha celebrat aquest dimarts a la sala d’actes de Creand, la qual ha comptat amb la presència de Gerard Fonolleda, en representació de Creand; el president de l’Aravell Golf Andorra & Country Club, Antonio Rodríguez, i el promotor de la competició, José Manuel Lara.
L’esdeveniment coincidirà novament amb la Nations Cup, la qual arriba a la seva segona edició amb la participació de Portugal, Itàlia, Bulgària i Andorra. La prova, impulsada per la Federació Andorrana de Golf (FGA), té com a objectiu oferir als jugadors nacionals l’oportunitat de competir per equips davant seleccions de més nivell i mesurar així el seu potencial en un context internacional.
El torneig començarà amb una fase prèvia el 22 de juny i una jornada d’entrenaments el dia 24. La competició oficial arrencarà el 25 de juny i s’allargarà fins al dissabte 27, jornada en què es disputarà la ronda final i es farà el lliurament de premis. Després de la segona jornada, només els 40 més ben classificats i empatats superaran el tall. Entre els participants confirmats destaquen golfistes com Pablo Alperi, Mario Galiano, Hugo Leal, Álvaro Velasco i Emilio Cuartero. En total, la cita reunirà esportistes de 20 nacionalitats diferents, consolidant-se com una de les proves de referència del calendari.
Pel que fa a la representació tricolor, Kevin Esteve tornarà a ser el principal referent. També hi participaran els professionals Eudald Teulé i Ricky Morat. En categoria amateur, han confirmat la seva presència Eduard Tor i Èric Galimany, qui puntuaran per a la Nations Cup, així com Ramon Armengol, Biel Puigdemasa i Hugo Fernández.