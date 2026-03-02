La FAC posa fil a l’agulla per recuperar el campionat nacional de ruta, el qual podria ser una realitat el juny vinent

La Federació Andorrana de Ciclisme està treballant per recuperar el campionat nacional de ruta, una fita que, segons ha esmentat el director tècnic de l’ens, Víctor de la Parte, podria ser una realitat el pròxim juny. “Hem de promoure el ciclisme en l’àmbit nacional”, ha assenyalat la presidenta de la FAC, Carolina Poussier, indicant que celebrar aquí una cita d’aquestes característiques “ens dona una imatge molt important de cara a la Unió Ciclista Internacional i a escala europea”. En aquest sentit, i tenint en compte que impulsar un certamen de país “és molt complicat i car”, la mandatària ha mencionat que intenten col·laborar amb la Federació Catalana de Ciclisme. Seria, doncs, repetir la fórmula que amb la BTT: “L’any passat ja vam fer el campionat d’aquesta disciplina, a baix, i enguany intentarem que sigui aquí”.
En tot cas, la roda de premsa d’aquest matí ha servit per presentar el nou conveni entre la federació i Andbank i els diferents equips nacionals que enguany prendran part en les diferents competicions. Així, Poussier ha celebrat l’ampliació global de ciclistes, arribant fins als 19, i haver aconseguit incorporar molt jovent, “un dels objectius d’aquest mandat”. “El ciclisme no és d’un dia per l’altre, i tot el que fem avui és per mirar a cinc o deu anys vista”, ha incidit, deixant clar que la principal aposta és per la base que encapçala Martí Cerdà.
“El ciclisme no és d’un dia per l’altre, i tot el que fem avui és per mirar a cinc o deu anys vista” – Carolina Poussier
En detall, la FAC tindrà representació aquest curs en XCO, en XCM, en ruta i en gravel. Pel que fa a la primera disciplina, se centren en la Supercopa d’Espanya, la Copa de França, l’Europeu, el Mundial i una de les cites marcades amb vermell al calendari, la Copa del Món de Pal Arinsal. Quant a la segona, es troba la Copa del Món de Naturland, l’Europeu i el Sea Other Girona – Costa Brava. En ruta, més enllà del campionat nacional, hi ha el Campionat d’Espanya, l’Europeu i el Mundial, mentre que en gravel prendran part en l’Europeu i el Campionat d’Espanya. En aquesta darrera, però, no hi seran al Mundial per una qüestió econòmica, ja que enguany es disputa a Austràlia.
Pel que fa als objectius, el director tècnic de la Federació Andorrana de Ciclisme ha recordat que és el seu primer any al càrrec i que es vol anar “a poc a poc”. “Tampoc vull posar un objectiu mundial […] Començarem amb Copes Catalanes perquè els corredors vagin agafant principalment confiança, i també que gaudeixin”, ha completat. En darrer lloc, i demanat per Adrià Regada, la punta de llança de la FAC, de la Parte ha assegurat que “si continua com ho està fent té possibilitats de convertir-se en professional”.