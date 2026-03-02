Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Part dels ciclistes de la FAC, aquest matí a Andbank amb diferents personalitats. | FAC
Pol Forcada Quevedo
Ciclisme

La FAC posa fil a l’agulla per recuperar el campionat nacional de ruta, el qual podria ser una realitat el juny vinent

Comptarà aquest curs amb un conjunt de gairebé 20 corredors, d'entre els quals destaquen un bon grapat de joves amb una clara visió de futur

La Federació Andorrana de Ciclisme està treballant per recuperar el campionat nacional de ruta, una fita que, segons ha esmentat el director tècnic de l’ens, Víctor de la Parte, podria ser una realitat el pròxim juny. “Hem de promoure el ciclisme en l’àmbit nacional”, ha assenyalat la presidenta de la FAC, Carolina Poussier, indicant que celebrar aquí una cita d’aquestes característiques “ens dona una imatge molt important de cara a la Unió Ciclista Internacional i a escala europea”. En aquest sentit, i tenint en compte que impulsar un certamen de país “és molt complicat i car”, la mandatària ha mencionat que intenten col·laborar amb la Federació Catalana de Ciclisme. Seria, doncs, repetir la fórmula que amb la BTT: “L’any passat ja vam fer el campionat d’aquesta disciplina, a baix, i enguany intentarem que sigui aquí”.

En tot cas, la roda de premsa d’aquest matí ha servit per presentar el nou conveni entre la federació i Andbank i els diferents equips nacionals que enguany prendran part en les diferents competicions. Així, Poussier ha celebrat l’ampliació global de ciclistes, arribant fins als 19, i haver aconseguit incorporar molt jovent, “un dels objectius d’aquest mandat”. “El ciclisme no és d’un dia per l’altre, i tot el que fem avui és per mirar a cinc o deu anys vista”, ha incidit, deixant clar que la principal aposta és per la base que encapçala Martí Cerdà.

“El ciclisme no és d’un dia per l’altre, i tot el que fem avui és per mirar a cinc o deu anys vista” – Carolina Poussier

En detall, la FAC tindrà representació aquest curs en XCO, en XCM, en ruta i en gravel. Pel que fa a la primera disciplina, se centren en la Supercopa d’Espanya, la Copa de França, l’Europeu, el Mundial i una de les cites marcades amb vermell al calendari, la Copa del Món de Pal Arinsal. Quant a la segona, es troba la Copa del Món de Naturland, l’Europeu i el Sea Other Girona – Costa Brava. En ruta, més enllà del campionat nacional, hi ha el Campionat d’Espanya, l’Europeu i el Mundial, mentre que en gravel prendran part en l’Europeu i el Campionat d’Espanya. En aquesta darrera, però, no hi seran al Mundial per una qüestió econòmica, ja que enguany es disputa a Austràlia.

Pel que fa als objectius, el director tècnic de la Federació Andorrana de Ciclisme ha recordat que és el seu primer any al càrrec i que es vol anar “a poc a poc”. “Tampoc vull posar un objectiu mundial […] Començarem amb Copes Catalanes perquè els corredors vagin agafant principalment confiança, i també que gaudeixin”, ha completat. En darrer lloc, i demanat per Adrià Regada, la punta de llança de la FAC, de la Parte ha assegurat que “si continua com ho està fent té possibilitats de convertir-se en professional”.

Comparteix
Notícies relacionades
La data de reobertura dona aire al Pas, que espera una empenta d’Andorra Turisme per recuperar activitat
Les accions del 8M se centren en la prevenció de la “pressió estètica” en edats cada vegada més primerenques
El departament de Social d’Andorra la Vella es trasllada a Prat de la Creu a un espai més accessible i confidencial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gina del Rio aixecarà el teló, demà, als seus segons Campionats del Món sub23 amb l’esprint en patinador
  • Esports
Naiara Liñán continua marcant fites pel Principat i assoleix la cinquena plaça en -49 kg de l’Open del Canadà G2
  • Esports
Jordina Caminal signa la 49a posició al segon supergegant que abaixa el teló de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu