Lucas Pagès acaba 22è a la Copa del Món de Pinzolo

Lucas Pagès ha disputat avui la Copa del Món de telemarc a Pinzolo (Itàlia), on ha estat 22è a la cursa esprint. Ha finalitzat amb un temps de 2’38.63, a 17.60 del guanyador, que ha estat el noruec Trym Nygaard Loeken (2’21.03).

L’andorrà ha dit posteriorment que la seva participació ha estat per agafar experiència: “La idea és veure fins on puc arribar. Avui no és un bon resultat, però amb tot el que hi ha al darrere de cansament acumulat és un resultat normal que ens esperàvem”.

Demà tindrà una segona cursa d’aquesta Copa del Món, també esprint.