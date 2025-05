Jocs dels Petits Estats - Ciclisme

Lorelei Torres, la millor andorrana, es queda a les portes del podi en el Cross-Country femení

En categoria masculina, el millor pirenaic ha estat Roger Turné amb una sisena posició, per davant de Xavier Jové, setè, i d'Oriol Pi, onzè

El Bike Park de Pal ha estat escenari de la segona cita de ciclisme d’aquests Jocs dels Petits Estats, el Cross-Country olímpic. A les 10.00 hores ha donat el tret de sortida de la prova femenina, disciplina amb inicialment nou corredores, tot i que només n’han finalitzat sis. Entre elles, la millor andorrana ha estat Lorelei Torres, quarta i a les portes del primer metall tricolor en aquest esport.

Ha acabat les quatre voltes al circuit amb un temps d’1:17’31.79, a només un minut de la tercera posició que ha ocupat la xipriota Styliana Camelari. Ekaterina Kovalchuk, també xipriota, ha estat la vencedora amb un temps d’1:10’25.59, i la luxemburgusa Liv Wenzel ha tancat el podi (1:12’10.91). “He gestionat la cursa tal com l’havia planejat. Evidentment ha estat dur perquè és molt exigent, però estic molt contenta perquè ha sortit com esperava”, ha esmentat Torres instants després de passar per meta. “M’hagués agradat tenir una mica de ‘push’ per poder arribar a fer tercera”, ha afegit, però ha reiterat la satisfacció amb el quart lloc, tot destacant la preparació que ha fet darrerament.

Pel que fa a la resta de representants del Principat, Jèssica Cruz ha estat sisena amb una marca final d’1:23’02.20, mentre que Naima Perissé ha quedat setena amb un 1:23’55.85. La islandesa Björg Hákonardóttir ha estat desqualificada en ser doblada i la seva compatriota, Bríet Kristý Gunnarsdóttir, no ha començat la prova.

A les 11.30 hores ha començat la cita masculina, amb Roger Turné com a millor pirenaic amb un temps d’1:27’41.65. Després d’un frec a frec amb el xipriota Georgios Kouzis, qui finalment ha estat cinquè, s’ha quedat a poc més d’un minut del bronze, i ocupant la sisena plaça. “M’he notat molt bé. Les sensacions eren molt bones i el circuit el teníem molt rodat”, ha citat l’andorrà, deixant clar que l’objectiu era la medalla. Durant la prova ha tingut problemes de flato, la qual cosa l’ha distanciat del grup capdavanter, “i tot i que m’hagués agradat quedar-me amb ells, estic molt content”.

Xavier Jové ha travessat la meta just després d’ell (1:29’27.99), i Oriol Pi ha tancat la classificació amb una 11a plaça (1:36’12.47). En vencedor ha estat el liechtensteinès Romano Püntener, per davant del xipriota Andreas Miltiadis i del seu compatriota Felix Sprenger.

Roger Turné després de travessar la meta. | El Periòdic / M.A.

Jèssica Cruz, durant la cita. | El Periòdic / M.A.

Oriol Pi, en un salt del circuit de BTT. | El Periòdic / M.A.

Naima Perissé finalitzant el circuit. | El Periòdic / M.A.

Xavier Jové en un revolt. | El Periòdic / M.A.