  • La directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, i el director tècnic de natació de la FAN, Alfonso Maltrana, a la piscina dels Serradells. | ANA / M.R.
Agències
Natació

L’Open d’Andbank reunirà 454 nedadors de 16 clubs amb presència de figures olímpiques i campions d’Espanya

El director tècnic, Alfonso Maltrana, assenyala que la competició servirà com a referència per avaluar el nivell actual dels nedadors del país

La piscina del Centre Esportiu dels Serradells acollirà la sisena edició de l’Open d’Andbank, una de les cites més destacades del calendari de natació al país, on prendran part un total de 454 nedadors de 16 clubs, 11 de fora i cinc d’Andorra, amb presència d’equips destacats, especialment de Catalunya. Així s’ha anunciat aquest dijous durant la presentació oficial, la qual ha comptat amb la participació de representants de la Federació Andorrana de Natació (FAN) i de l’entitat bancària.

Segons ha comentat el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, la competició es consolida com “la més important d’Andorra” en aquesta disciplina. En aquest sentit, el nivell serà alt, amb la presència del primer equip de la selecció nacional d’Andorra, així com tres nedadores olímpiques i quatre campions d’Espanya, a més de nedadors habituals en campionats estatals. També hi competiran equips de base d’alguns dels millors clubs catalans.

Per a la delegació andorrana, l’Open suposa una prova exigent i una oportunitat de creixement. “És una competició molt exigent, on hauran de donar el màxim”, ha destacat Maltrana. En relació amb això, la cita arriba en un moment clau de la temporada, a només dos mesos del termini per aconseguir les mínimes per al Campionat d’Europa.

El director tècnic ha assenyalat que la competició servirà com a referència per avaluar el nivell actual dels nedadors del país. Tot i això, ha admès que, pel que fa als resultats absoluts, no hi ha expectatives concretes. “No espero res en particular, però això no treu que algun nedador pugui fer una bona actuació”, informa l’ANA.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

