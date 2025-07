Cursa d'obstacles

L’Olympus Race omple Canillo d’esport i ambient popular en una edició que referma el seu arrelament al país

Amb 650 participants i recorreguts per espais icònics, la cursa d’obstacles creix en participació i visibilitat, mantenint també el vessant solidari

La sisena edició de l’Olympus Race, tercera consecutiva a Canillo, ha reunit aquest cap de setmana 650 participants en dues jornades marcades per l’esport, la natura i l’ambient popular. La cita ha confirmat la seva consolidació com una de les proves de referència al sud d’Europa en el calendari de curses d’obstacles, tant pel volum de corredors com per l’entorn i l’organització. Enguany també s’ha mantingut el vessant solidari, destinant un euro de cada inscripció a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Òrgans d’Andorra (ATIDA).

Els participants han recorregut un traçat exigent i espectacular que ha transcorregut per alguns dels espais més emblemàtics de la parròquia com el Pont Tibetà, el Mirador del Roc del Quer, el Santuari de Meritxell i l’església de Sant Joan de Caselles. L’ambient esportiu ha estat present durant tot el cap de setmana, amb el centre de Canillo convertit en un autèntic village amb animació, activitats per a tots els públics, food trucks i estands.

Totes les proves previstes s’han celebrat amb normalitat i sense incidències destacables. La cursa reina, la ZEUS 14K —amb 14 quilòmetres i 40 obstacles— ha tingut lloc dissabte al matí i ha coronat Esteban García Edu (Gladiators) com a guanyador. El segon lloc ha estat per a Martín Cruzado Adrián (Kong Pro Team), mentre que Soley Albert (Spartan Pro Team) ha completat el podi masculí. En categoria femenina, la victòria ha estat per a Bea Rubio (Team Destroyer), seguida de Cristina Comeras Chueca (OCR Aragón) i Gloria Camacho Villalba (Momentum).

També dissabte s’ha disputat l’ATENEA 8K, una modalitat de caràcter més popular i amb 25 obstacles. El diumenge, el protagonisme ha estat per a la prova més explosiva, l’OCR100, disputada sobre una distància de 100 metres i amb 12 obstacles. El podi masculí ha estat liderat per Adrià Puig, seguit de Joan Traver i Jordi Vall.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha valorat molt positivament el cap de setmana: “Un any més, Canillo ha estat escenari d’una gran festa esportiva que ens ajuda a donar a conèixer els nostres camins, paisatges i infraestructures, però també a dinamitzar el comerç i la restauració locals”, ha afirmat. Per altra banda, i en representació de l’organització, Guille López ha destacat el creixement de la cursa: “L’Olympus Race continua creixent any rere any. Aquesta edició ha estat de les més participatives i la més vista gràcies a la retransmissió en directe. Estem molt orgullosos de portar un esdeveniment internacional amb ADN 100% andorrà”, ha remarcat.