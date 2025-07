Futbol - Cita continental

L’Inter d’Escaldes treu pit a Bucarest i deixa opcions obertes per a la tornada de la setmana vinent a Encamp (3-1)

Els de Felip Ortiz no abaixen els braços contra un imponent FCSB de local per jugar-se les castanyes el pròxim dimarts a l'estadi de la FAF

L’Inter Club d’Escaldes ha obert aquesta tarda la participació andorrana en competicions europees amb una derrota per 3-1 contra l’FCSB, en l’anada de la primera ronda de la Champions League. Els primers minuts han estat molt intensos, i el primer avís del local, l’antigament conegut com a Steaua de Bucarest, no ha tardat ni cinc minuts a arribar quan a la sortida d’un córner Siyabonga Ngezana ha rematat fora amb el cap. Els de Felip Ortiz han estat valents i n’han tingut dues, sense èxit, abans que el VAR anul·lés un gol de David Miculescu per fora de joc (15′).

La superioritat dels romanesos s’ha intensificat, i amb ella, les ocasions. Juri Cisotti ha estat el primer a signar-ne una sense arribar a veure porteria (17′); al cap de cinc minuts, Darius Olaru ha provat sort amb un tir des de la frontal que Javi Díaz ha aturat sense problemes (24′), i just després, Florin Tănase n’ha tingut una altra que també ha sortit lluny dels tres pals (25′). La més clara dels d’Elias Charalambous abans de les dianes ha estat per al seu davanter italià, qui rebent sol en profunditat ha fet aparèixer el porter del conjunt pirenaic per aturar.

A 10 minuts per tancar la primera meitat, ni l’andalús ni la seva defensa han pogut evitar el gol de Miculescu, qui només ha hagut d’empènyer l’esfèrica a la xarxa després de rebre una passada de la mort de Cisotti. En l’afegit, Díaz ha comès un penal de sobre el mateix Miculescu que ha transformat Olaru per anar als vestidors amb el 2-0.

Álex Sánchez evitant un xut de Dennis Politic. | Inter Club Escaldes

A la represa, la mateixa dinàmica. Amb unes primeres arribades i després d’una bona jugada col·lectiva, Marius Ștefănescu ha rematat de primeres i de volea dins l’àrea per clavar un golàs per l’escaire (53′). Els vigents campions de la Multisegur han pogut retallar distàncies poc després (59′), quan Ngezana ha provocat penal sobre Pedja Muñoz que Andrés Mohedano ha perdut per retallar diferències, ja que Ștefan Târnovanu li ha endevinat el llançament.

Els escaldencs no han abaixat els braços i han pogut assolir la fita al cap de cinc minuts. Joseba Muguruza ha centrat dins l’àrea i una relliscada de Ngezana ha permès a Rafinha fer-se amb la pilota per, sol davant el porter rival, fer el 3-1 (65′). I encara han tingut opcions de donar la sorpresa. Al minut 80, d’una falta lateral penjada per Ángel de la Torre, Târnovanu ha hagut de parar un remat andorrà i Sascha Andreu s’ha fet amb el refús per col·locar el 3-2, tot i que el videoarbitratge l’ha acabat anul·lant. Dimarts vinent, a Encamp, la tornada (20.30 hores).

Demà, jornada de Conference

La resta de conjunts andorrans encetaran demà la seva participació a Conference League. L’Atlètic Club d’Escaldes s’enfrontarà contra l’F91 Dudelange, tercer classificat de la BGL Ligue luxemburguesa, a l’estadi encampadà de la FAF (16.00 hores), mentre que l’FC Santa Coloma es veurà les cares amb l’FK Borac Banja Luka, el segon de la WWIN Liga de Bòsnia i Hercegovina, al Banja Luka City Stadium (21.00 hores).