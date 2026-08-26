L’Inter d’Escaldes, a tocar d’una fita històrica, ha d’assestar a Encamp el cop final a l’eliminatòria contra el Drita

L’Inter d’Escaldes té a tocar el somni i esdevenir el primer conjunt andorrà de la història que jugui al quadre principal d’una competició europea. Serà al de la Conference League, però abans ha d’assestar el cop final a l’eliminatòria contra el Drita, empatada a dos, demà al Nou Estadi de la FAF (19.00 hores). «Em passen pel cap moltes coses, primer de tot, l’any que hem tingut aconseguint la lliga, i també el record d’aquests dos mesos treballant i que estàs a un partit de fer història», ha citat el tècnic escaldenc, Felip Ortiz. Ara bé, sap que serà un duel complicat.
A més, en un escenari d’aquesta envergadura també s’ha de gestionar l’aspecte emocional més enllà del que passi sobre el verd. «Ho hem parlat al vestidor, però si volem vèncer hem d’estar centrats en el que ens pertany, que és el futbol», ha assenyalat l’entrenador, mencionant la intenció de corregir aquells detalls en els quals a Kosovo la setmana passada «no vam estar encertats» i «fomentar» allò que està donant fruit. «Aquests jugadors estan fent moltes coses bones per arribar on som», ha completat.
«Ja no només per l’Inter, per al futbol andorrà seria molt important que aquest nom es portés per tot Europa» – Felip Ortiz
Per la seva part, Domi Berlanga ha reconegut que demà pot ser el gran dia: «A casa, amb la nostra gent, arribem de la millor manera […] És un partit únic i viure’l aquí, si s’aconsegueix l’objectiu, de fer història per al club i per al país». L’extrem espanyol ha reconegut que, vist el vist a l’anada, poden jugar de tu a tu contra els de la ciutat de Gjilani, i que li agradaria ajudar l’equip amb un gol, com ja va fer dijous passat al Fadil Vokrri Stadium de Pristina.
Cal recordar que el Drita ja ha jugat una fase de lligueta europea. Va ser la de l’anterior edició de la Conference, finalitzant en 20a posició després de sumar dues victòries, dos empats i dues derrotes, i caient posteriorment al play-off contra el Celje eslovè. És per això que parteix lleugerament com a favorit per a la tornada de demà. De l’anada, Ortiz n’extreu tot allò vist durant el darrer curs: «Que som un equip valent i que no especula, hem d’intentar ser iguals i no canviar el nostre estil perquè és el que ens ha fet arribar fins aquí». «Ja no només per l’Inter, per al futbol andorrà seria molt important que aquest nom es portés per tot Europa», ha conclòs.