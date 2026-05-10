  • El Serradells celebra una victòria clau davant el Claret que manté viu el somni de l’ascens a Primera Catalana. | HC Serradells
El Periòdic d'Andorra
Handbol

L’Handbol Club Serradells s’imposa al Claret (36-31) i es jugarà l’ascens a Primera Catalana en l’última jornada

Els andorrans controlen el partit des de l’inici, arriben a un avantatge de vuit gols i saben reaccionar al tram final per assegurar la victòria

L’Handbol Club Serradells manté intactes les opcions d’ascens a Primera Catalana després d’imposar-se per 36 a 31 a l’Handbol Claret en un partit intens i treballat. El conjunt andorrà, dirigit per Pau Pérez, afrontava el duel amb la possibilitat de deixar encarrilat l’objectiu, a l’espera també dels resultats dels equips capdavanters.

Els tricolors van començar el partit amb molta concentració i van marcar el ritme des dels primers minuts, obrint una diferència que els va permetre gestionar el marcador. Tot i aquest domini inicial, el Claret va respondre amb rapidesa en les transicions i contraatacs, generant dificultats en el replegament defensiu dels andorrans.

El Serradells dependrà d’ell mateix per aconseguir l’ascens en l’última jornada de lliga

El Serradells va arribar al descans amb avantatge (19-15) i, a la represa, va viure els seus millors moments, ampliant la renda fins al 27-19 al minut 40, una diferència que semblava decisiva.

Tanmateix, l’equip barceloní no va abaixar els braços i va retallar distàncies de manera progressiva fins a situar-se a només dos gols (29-27) a deu minuts per al final. En aquest tram decisiu, el Serradells va saber reaccionar amb solidesa defensiva i encert en atac per acabar assegurant la victòria amb el 36-31 definitiu.

Amb aquest resultat, i després de l’empat dels dos líders davant el quart i el cinquè classificat, el conjunt andorrà dependrà d’ell mateix per aconseguir l’ascens en l’última jornada. El desenllaç arribarà diumenge vinent a les 12 hores a la pista del Tortosa.

Encamp acull a les seccions de futbol sala i d'handbol del Barça les quals coincideixen per primera vegada al país

De la redacció al teu dispositiu