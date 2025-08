La parròquia es tenyeix de blaugrana

Encamp acull a les seccions de futbol sala i d’handbol del Barça les quals coincideixen per primera vegada al país

Aquest matí els dos conjunts del club català han sortit a córrer fins a Engolasters pel camí del riu blanc i han tornat per Pardines

Les seccions d’handbol i de futbol sala del Futbol Club Barcelona ja estan en Encamp per preparar la temporada 2025-2026. Els dos equips estan fent la pretemporada a les instal·lacions esportives de la parròquia encampadana amb la finalitat de preparar-se el millor possible per lluitar i per aixecar tots els títols. Aquest dimecres el matí els dos conjunts del club català han sortit a córrer fins a Engolasters pel camí del riu blanc i han tornat per Pardines. Des de la corporació han mostrat la seva satisfacció en poder acollir les dues seccions, que per primera vegada dos equips del Barça coincideixen els mateixos dies a Encamp.

Des del comú d’Encamp estan molt satisfets que les dues plantilles hagin coincidit els mateixos dies. “Veure els dos equips junts a nosaltres ens agrada molt”, ha valorat el cònsol menor, Xavier Fernàndez, que ha descrit la situació com a molt “bonic”. De fet, serà un estiu molt positiu des del punt de vista esportiu per a la parròquia. I és que seran diferents equips professionals els que utilitzaran les instal·lacions per exercitar-se durant aquesta pretemporada. També visitaran la parròquia les seccions del Barça de bàsquet o les d’hoquei sobre patins. Alhora, el París Basketball, equip d’Eurolliga, va demanar per voluntat pròpia poder-se entrenar en aquesta localitat del país.

“Tenim quatre seccions del Barça, amb ells ja fa molts anys que col·laborem i de fet és el que ens ajuda perquè enguany tenim el París que ens visita, que per nosaltres és el fruit que dona tota la feina que portem fent des de fa molts anys”, ha argumentat Fernàndez. El cònsol s’ha mostrat content que institucions esportives com la del París s’interessin per Encamp. Això significa que “les coses les estem fent bé”, ha emfatitzat Fernàndez. En aquest sentit, ha posat sobre la taula les inversions executades per la corporació, com per exemple el canvi de parquet del centre esportiu del Pas de la Casa. De totes maneres, el cònsol ha volgut deixar clar que tots els treballs duts a terme també s’han fet en benefici de la ciutadania. “Contents que aquestes noves instal·lacions les puguin gaudir els encampadans i encampadanes i també els equips que ens visiten de fora”, ha detallat.

“Vam arribar ahir just a l’hora de dinar i després vam fer la primera sessió amb pilota al pavelló. Avui hem fet aquesta pujada que, a part de ser un espectacle a nivell de natura, la veritat és que és una activitat diferent, força trenca-cames per als jugadors i companyia”, ha manifestat el tècnic del Barça d’handbol, Carlos Ortega, que ha fet broma dient que el porter danès Emil Nielsen ha patit com un “bellaco”.

“A mi m’encanta aquest país, sempre he dit que és la meva segona casa. Cada vegada que puc, m’escapo aquí amb la meva família molts caps de setmana“, ha valorat el nou tècnic del combinat culer del futbol sala, Javi Rodríguez. “Ara tinc la sort d’entrenar el millor club del món i ser aquí és increïble”, ha afegit l’entrenador.