L’FC Andorra visitarà el CE Europa el pròxim 14 de gener per disputar els quarts de final de la Copa Catalunya

L’FC Andorra ha conegut aquest migdia el rival al qual s’enfrontarà als quarts de final de la Copa Catalunya. Serà el Club Esportiu Europa, en un matx previst al Nou Sardenya per al 14 de gener, tot i que si els dos clubs ho decideixen, podrien canviar la data. Pel que fa a la resta d’enfrontaments, el Camp Joliu rebrà al Barça Atlètic, el Montañesa al Nàstic de Tarragona i el Terrassa al Sabadell.
Relacionat amb el rival dels tricolor, val a dir que avui mateix han tingut resposta de l’Audiència Nacional espanyola, que els ha refusat les mesures cautelars sol·licitades per poder continuar jugant, almenys el primer equip, al Nou Sardenya fins al final de temporada. Així doncs, a partir del 15 de gener, data límit perquè els de Gràcia disposin d’un terreny amb gespa natural, jugaran els seus duels com a local a l’estadi de Can Dragó.
El CE Europa milita actualment al Grup 2 de la 1a RFEF on, dirigit per Aday Benítez, ocupa la tercera posició. A més, al seu feu, no ha perdut en tot el curs, sumant sis victòries i dos empats. També cal esmentar que els ‘escapulats’ i els pirenaics s’han vist les cares anteriorment. Això sí, només una vegada, aquesta pretemporada. Era el quart matx estiuenc de l’FC Andorra, i va suposar la tercera victòria després de remuntar el gol inicial de Jordi Cano.