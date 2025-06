Futbol - Play-off de Primera RFEF

L’FC Andorra visitarà El Toralín amb convicció i la victòria com a única bala per assolir l’ascens a Segona Divisió

Company destaca el suport de l'afició que s'hi desplaçarà i l'estabilitat de l'equip: "No és una setmana diferent, de nervis ni de sobreexcitació"

El darrer ball del curs, i el més important. Després d’empatar a u diumenge passat a l’estadi encampadà de la FAF, l’FC Andorra visitarà el dissabte (20.30 hores) El Toralín amb un únic objectiu: el triomf. És precisament l’única opció que tenen els tricolor per tornar al futbol professional, ja que en cas d’empat serà la Ponferradina, millor classificada a la lliga regular, qui assolirà l’ascens a Segona Divisió. “Ho tenim molt clar”, ha assegurat aquest matí el tècnic, ‘Beto’ Company, apuntant que, de fet, ni el plantejament ni l’alineació seran “amb més precaucions defensives”. Tot el contrari.

El vallenc ha destacat un factor important que els juga a favor en aquesta mena de situacions: “L’equip és molt estable”. “No és una setmana diferent, de nervis ni de sobreexcitació”, ha afegit, recordant que en cas d’empat “tenim 30 minuts extra”. Com ja va fer en la prèvia a l’eliminatòria davant l’Eivissa, l’entrenador ha fet esment que no han de deixar de ser l’FC Andorra en cap moment, així com que “si durant un minut del partit ens dediquem a especular amb la possibilitat que ens puguem avançar o prendre més mesures defensives, estem morts”. Per això, visitaran la capital d’El Bierzo amb la clara voluntat de tenir la pilota, de pressionar més amunt i de sotmetre els de Javi Rey.

Un Toralín ple

Evidentment, s’espera un Toralín ple de gom a gom, però els pirenaics gaudiran del suport de més de 200 aficionats. “És un viatge llarg, però ho valorem d’una manera especial. Agrairem al 1.000% tots aquells crits d’alè que puguin aparèixer”, ha esmentat Company. Cal recordar que serà el màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, qui pagarà les despeses del desplaçament dels seguidors andorrans. En aquest sentit, el tècnic tricolor ha reiterat la implicació de l’exjugador amb el projecte: “Està molt implicat, queda fora de tot dubte perquè ho ha demostrat sobradíssimament”.