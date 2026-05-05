Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge de l'edició anterior. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
'Mixed Ability'

L’FC Andorra organitza per primera vegada la Copa Tricolor, la qual es jugarà diumenge a Prada de Moles

Aquesta primera edició fa un pas endavant amb un format de futbol 7 i amb la presència de clubs destacats de fora del país, com la Reial Societat

L’FC Andorra organitza per primera vegada la Copa Tricolor, un torneig de futbol ‘Mixed Ability’ que es disputarà a partir de les 09.30 hores a Prada de Moles. Segons han informat, la competició reunirà equips amb jugadors amb i sense discapacitat “en una jornada que posa en valor la inclusió i la igualtat d’oportunitats a través de l’esport”.

El torneig comptarà amb la participació de clubs com la Reial Societat, el Girona, l’Olot, l’Atlètic Lleida i el mateix equip Genuine tricolor. A més, en coherència amb l’esperit de la competició, els àrbitres dels partits també seran joves amb altres capacitats. Amb tot, la jornada es completarà amb un dinar de germanor entre tots els participants i amb l’assistència conjunta al partit entre l’FC Andorra i Las Palmas, a les 14.00 hores al Nou Estadi de la FAF.

Cal destacar que després del precedent del passat mes de desembre, en què es va celebrar un torneig similar amb equips de la lliga andorrana, aquesta edició fa un pas endavant amb un format de futbol 7 i amb la presència de clubs destacats de fora del país.

Imatge de l’edició anterior. | @FCANDORRA
Comparteix
Notícies relacionades
Una solució parcial davant un repte estructural
L’Executiu destinarà 35 milions d’euros del superàvit a l’habitatge públic i preveu incorporar uns 200 pisos més
El futur centre de salut mental de la Seu reservarà 44 places per a Andorra, 12 de les quals destinades als adolescents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc s’aferra a la permanència tot i que un ‘superordinador’ situï les seves opcions en només un 27,5%
  • Esports
Les entrades per a la Copa del Món de BTT que Pal Arinsal acollirà el pròxim mes de juliol ja estan a la venda
  • Esports
Caporali, nou mandatari del VPC, vol incorporar dos vicepresidents a la junta, tot i que encara no els té tancats
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu