L’FC Andorra organitza per primera vegada la Copa Tricolor, la qual es jugarà diumenge a Prada de Moles

L’FC Andorra organitza per primera vegada la Copa Tricolor, un torneig de futbol ‘Mixed Ability’ que es disputarà a partir de les 09.30 hores a Prada de Moles. Segons han informat, la competició reunirà equips amb jugadors amb i sense discapacitat “en una jornada que posa en valor la inclusió i la igualtat d’oportunitats a través de l’esport”.
El torneig comptarà amb la participació de clubs com la Reial Societat, el Girona, l’Olot, l’Atlètic Lleida i el mateix equip Genuine tricolor. A més, en coherència amb l’esperit de la competició, els àrbitres dels partits també seran joves amb altres capacitats. Amb tot, la jornada es completarà amb un dinar de germanor entre tots els participants i amb l’assistència conjunta al partit entre l’FC Andorra i Las Palmas, a les 14.00 hores al Nou Estadi de la FAF.
Cal destacar que després del precedent del passat mes de desembre, en què es va celebrar un torneig similar amb equips de la lliga andorrana, aquesta edició fa un pas endavant amb un format de futbol 7 i amb la presència de clubs destacats de fora del país.