L’FC Andorra torna a fer un magnífic exercici de personalitat i marxa de Santander amb els tres punts (1-2)

Dos dels conjunts amb millor inici en aquesta Segona Divisió s’han vist les cares avui a El Sardinero. Un, el Racing de Santander, amb un projecte més que fet per pujar; l’altre, l’FC Andorra, sent un nou ascendit que no es nega a somiar en gran. El resultat final ha estat amb triomf tricolor per 1-2, deixant clar que la readaptació al futbol professional l’està portant d’allò més bé.
El primer avís local ha arribat als 20 segons, finalitzant molt per sobre de la porteria defensada per Áron Yaakobishvili. Amb una primera meitat molt dinàmica i vertical, la primera pels tricolor l’ha signat Théo Le Normand rematant dins l’àrea petita una centrada lateral de Minsu que ha acabat fora (10′). Només un minut més tard, ‘Lauti’ de Léon han vist com li anul·laven un gol per fora de joc després d’una gran triangulació entre ‘Bomba’ i Dani Villahermosa. Els pirenaics han estat totalment superats pels locals durant els primers 10 minuts, però després s’han sabut refer per, tot i no tenir tanta possessió com els agradaria, no patir tant al darrere.
Al 15′, ‘Lauti’ ha tingut la més clara dels primers 45 minuts. Rebent dins l’àrea una passada de Sergio Molina i quedant-se escorçat a la dreta, ha esperat de més per xutar i ha acabat enviant la pilota a l’exterior de la xarxa. Amb tot, la primera entre els tres pals ha estat de Minsu, retallant des de l’esquerra cap a dins i acabant fent un tir massa fluix directe a les mans de Jokin Ezkieta (19′). Han estat els de José Alberto López qui més ho han intentat, però la defensa tricolor s’ha encarregat d’evitar el perill i, sobretot, Yaakobishvili. En una d’aquestes, a la sortida d’un córner, l’hongarès ha volat per evitar una diana de cap de Jeremy Arévalo (33′), i cinc minuts més tard ha tornat a destacar aturant un u contra u de Marco Sangalli, tot i que l’acció ha acabat amb fora de joc. Una d’Aingeru Olabarrieta des de la frontal, molt per sobre el travesser, ha tancat una primera part sense gols.
A la tornada dels vestidors, els andorrans han gaudit de més esfèrica, i al 50′ Minsu ha tornat a ser protagonista per, dins l’àrea i amb l’esquerra després de retallar a Álvaro Mantilla, xutar per baix i fer aparèixer a Ezkieta. En la jugada posterior, Javi Castro ha comès penal sobre Villahermosa i ‘Lauti’ s’ha encarregat de transformar-lo (52′). El partit s’ha escalfat i han caigut diverses grogues, però la dinàmica no s’ha modificat fins que el tècnic local ha fet entrar a tres atacants. Just abans, Yaakobishvili ha tornat a brillar per refusar a córner una de clara pels càntabres. En dos consecutius, Jorge Salinas gairebé fa l’empat rematant creuat amb el cap (61′).
Superada l’hora de joc, el Racing ha posat la directa, però els tricolor no s’han acovardit, mostrant molta personalitat a la cerca de la segona diana. Qui l’ha trobat, però, ha estat Sangalli (71′). D’una centrada lateral després d’un contracop dels seus, l’extrem basc s’ha fet amb la pilota tot sol al segon pal i no ha perdonat. Un estratosfèric Minsu ha sigut posteriorment l’artífex de l’1-2, signat per Álex Calvo (75′). El coreà ha rebut en profunditat, s’ha internat a l’àrea, ha aguantat i s’ha desfet de dos defensors per fer una passada de la mort que el cordovès no ha errat. Abans del xiulet final, ‘Yaako’ ha tornat a ser clau per negar el gol a Asier Villalibre en un mà a mà (80′), la més clara dels verdiblancs tot i els intents –els han anul·lat un gol al 86′ per fora de joc–. Així, l’FC Andorra s’enfila als 14 punts i suma la quarta victòria en set jornades.