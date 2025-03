L’FC Andorra té a tocar el play-off i a només tres punts la segona posició que ocupa la ‘Ponfe’

Tornar al camí de la victòria ha suposat a l’FC Andorra ser equip de play-off. Bé, gairebé. Amb els tres punts d’ahir davant el Celta Fortuna, els tricolor en sumen 41 per situar-se sisens i empatar amb el Nàstic de Tarragona, que ocupa la cinquena plaça amb millor diferència de gols. A més, només estan a tres punts de la segona posició que ocupa la Ponferradina, empatada amb el Sanse, tercer, i amb un més que el Barakaldo, quart.

Després de la patacada a Salamanca, els pirenaics es van saber refer per tornar a la bona dinàmica i acabar-se imposant a un filial gallec que va iniciar millor el duel. “A la primera part hem estat inferiors, però hem tingut alguna ocasió que no hem sabut aprofitar”, va dir ‘Beto’ Company en la roda de premsa posterior al matx, esmentant que a la segona “ja es veia que era l’FC Andorra que volíem i hem tingut la capacitat de penalitzar-los i de defensar bé”.

El tècnic també va fer èmfasi a la gestió dels estats de frustració: “És molt important i fa dies que ho estem treballant. No sempre et pot sortir tot bé i hem d’aprendre a gestionar-ho millor”. Amb tot, es va mostrar content pel triomf, per no haver encaixat, “pels nois que s’han buidat i perquè, a més, hem pogut aixecar una dinàmica de partit que no ens estava agradant”.