L’FC Andorra es refà i s’imposa amb autoritat al Celta B (2-0)

De nou en la segona part, l’FC Andorra ha aconseguit la victòria amb dos gols de Lautaro de León (de penal) i Juanda Fuentes en un partit on han anat de menys a més. Amb el record agredolç de la golejada per 3-0 a Balaídos del passat desembre, els de Beto Company han pogut remeiar la derrota de la setmana passada i aconseguir fer un bon duel contra una de les canteres més fortes de la categoria. Així, els tricolors sumen la quarta victòria en sis partits.

Durant la primera part del duel, l’FC Andorra ha sortit descafeïnat, amb més moments de passivitat, sense proposar i intentant cercar les jugades a la contra. Per la seva banda, els gallecs han presentat un estil de joc anant a buscar la pressió alta, un dels punts dèbils del combinat local i on menys còmodes se senten al verd. Al minut 12, el pitjor auguri per a l’FC Andorra després que Josep Cerdà hagués de marxar del camp en llitera, fet que obligaria a l’entrada de Juanda i a la preocupació per l’estat de salut del català. Des del club, han confirmat que el cop a la zona abdominal l’ha deixat immobilitzat, però les primeres observacions fetes a l’hospital descarten cap lesió o patologia greu.

Al minut 25, una bona jugada combinada entre un Lautaro de León que ha fet una gran carrera, i un Manu Nieto que ha seguit la jugada quasi sencera, ha acabat amb un xut que s’ha anat fora. Les insistències eren constants, sobretot per part de Nieto que, un cop més, ha estat una de les peces clau en el mapa de Beto Company i en aquest segon tram de la temporada per al club. El Celta de Vigo ‘B’, coneixedors d’aquesta inseguretat del rival, ha començat a proposar, amb xuts que podien haver acabat amb l’avançament definitiu dels visitants, però Nico Ratti ha tornat a ser l’àngel salvador de l’equip, aturant pilotes massa clares. Els darrers minuts de la primera part han estat frenètics amb ocasions per ambdós equips que no han acabat amb les taules.

En la represa, el combinat dirigit per Beto Company ha sortit amb una altra filosofia: sent molt més insistents i cercant baló per intentar sumar de tres a casa. La bona notícia era que, a diferència dels darrers partits, el rival encara no s’havia avançat al marcador, cosa que ha demostrat el treball fet en aquesta setmana per solucionar el problema, tal com han declarat Lautaro i el míster. L’1-0 arribaria al 50′, després d’una jugada on Juanda ha centrat, Molina la posa i Joel Lago treu la mà que es xiularia penal directe amb polèmica per la manca de certesa, però que l’enviaria al fons de la xarxa Lautaro.

Al 66′, arribaria el 2-0. Abans, però, l’FC Andorra tindria un parell d’arribades perilloses que han estat ben defensades pels jugadors de ‘A Canteira’. En una rematada tova de Juanda, ha acabat entrant a la porteria de Marc Vidal, que no ha vist una pilota que ha entrat botant. L’intercanvi de papers en el tema de les dinàmiques, ja que el Celta només ha tingut dues rematades perilloses. La darrera ocasió realment perillosa ha estat protagonitzada pels mateixos jugadors que durant tot el partit. Al 90′, Luisimi li atorga una passada a Manu Nieto, que juga dins de l’àrea i Vidal s’encarrega d’aturar un xut que se li escapa de les mans. Aquí la recupera Oriol Busquets, que ho torna a intentar sense èxit.

Així doncs, 2-0 i suma de tres punts importantíssims que, a manca de la disputa del Tarazona – Nàstic de Tarragona, deixa a l’FC Andorra en la 5a posició, és a dir, en posicions del ‘Play-Off’, on només sortiria si el Nàstic acaba guanyant fora de casa.