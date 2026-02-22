L’FC Andorra supera el Saragossa amb un doblet de Cerdà i resisteix amb patiment fins al xiulet final a Encamp

L’FC Andorra ha derrotat el Real Saragossa per 2-1 al Nou Estadi de la FAF a Encamp en un partit intens, marcat per la pressió inicial tricolor, l’efectivitat de Josep Cerdà i un tram final de patiment. L’equip de Carles Manso ha sortit disposat en un 3-4-3 amb la voluntat clara d’instal·lar-se en camp contrari davant un conjunt aragonès estructurat en 4-4-2.
Des del primer minut, els tricolors han imposat ritme i han buscat recuperar ràpidament la pilota. Petxarroman, que no jugava des de la jornada 14, ha tornat amb protagonisme, provocant una falta i provant el primer xut amb intenció. La pressió alta ha obligat el Saragossa a jugar en llarg i a incórrer en imprecisions.
El domini local ha tingut premi al minut 8. Després d’una recuperació en zona ofensiva i un refús dins l’àrea, Josep Cerdà ha recollit la pilota, s’ha desfet de dos rivals i ha definit amb encert per fer l’1-0. El gol ha reforçat el pla de partit d’un Andorra intens i compacte en defensa.
El Saragossa ha intentat reaccionar, però s’ha trobat amb una línia defensiva ben coordinada i amb Jesús Owono atent sota pals. Mentrestant, Minsu, Yeray i Sergio Molina han continuat generant arribades. Al minut 24, en una acció de córner, Cerdà ha tornat a aparèixer per rematar i signar el segon de la tarda. El doblet ha premiat la superioritat local.
Josep Cerdà lidera el triomf amb un doblet decisiu i es converteix en el referent ofensiu dels tricolors
El tram final del primer temps ha estat marcat per les interrupcions i les faltes. Pablo Insua ha vist la groga després d’una entrada dura sobre Minsu, i Yamiq ha comès una falta clara sobre Cerdà. L’Andorra ha disposat d’ocasions per ampliar l’avantatge, però el tercer gol no ha arribat abans del descans.
A la represa és quan el partit ha fet un gir. El Saragossa ha sortit amb més intensitat, però al minut 50 s’ha quedat amb deu jugadors: Pablo Insua ha vist la segona targeta groga per una falta sobre Molina i, en conseqüència, ha estat expulsat en rebre la vermella. La inferioritat ha condicionat el plantejament aragonès.
Tot i això, el conjunt visitant ha reaccionat amb orgull i al minut 53 Dani Gómez ha retallat distàncies amb un xut llunyà que ha superat Owono. El gol ha donat ales als aragonesos, que han avançat línies i han pressionat amb determinació malgrat jugar amb un home menys.
Els tricolor ha intentat recuperar el control amb arribades de Minsu i Lautaro de León, però sense encert en la definició. Manso ha mogut la banqueta per refrescar l’atac, mentre el Saragossa també ha introduït canvis per buscar l’empat.
Els darrers minuts han estat de màxima exigència defensiva. Els aragonesos han acumulat centrades i córners, i Owono ha intervingut amb seguretat per evitar el segon gol visitant. La defensa tricolor ha tancat files i ha resistit les envestides finals.
Amb el xiulet final, l’FC Andorra ha certificat una victòria treballada, construïda des de la intensitat inicial i sostinguda amb esforç en el tram decisiu, per sumar tres punts importants en la lluita per la permanència.