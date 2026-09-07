L’FC Andorra signa el pitjor inici de curs des que competeix professionalment amb només tres punts de 12 possibles

És molt d’hora per fer balanç, sí. Però la realitat és la que és, i l’FC Andorra ha signat en aquest inici de lliga el pitjor des que competeix al futbol professional. Només el triomf de la jornada inaugural permet a l’equip tricolor sumar tres punts per fer, momentàniament, allò que durant bona part del curs passat va fer: ballar amb el descens. Des d’aquell 5-1 al Ceuta, tres derrotes consecutives, les dues darreres per la mínima tot i que mereixent-se més.
Tot plegat, un registre inferior al dels altres tres inicis de temporada del club a la categoria de plata. La diferència més llunyana es troba precisament l’any passat. Aleshores, l’FC Andorra va aconseguir dos triomfs durant les quatre primeres jornades, les quals van anar acompanyades d’un empat i una única desfeta, per arribar als set punts. Quatre més que els acumulats enguany.
Només el triomf de la jornada inaugural permet a l’equip tricolor sumar tres punts per fer, momentàniament, allò que durant bona part del curs passat va fer: ballar amb el descens
Els dos precedents anteriors presenten uns números gairebé similars. Tant la temporada 2023/24 com la 2022/23, la del debut a Segona Divisió, el conjunt pirenaic va tancar les quatre primeres jornades amb un balanç idèntic de dues victòries i dues derrotes. És a dir, sis punts de 12 possibles. Així, comparant exclusivament les quatre primeres dates de les quatre temporades de l’entitat dirigida als despatxos per Gerard Piqué al futbol professional, els tres punts actuals constitueixen el registre més baix.
En tot cas, es tracta d’una fotografia encara molt inicial d’una temporada de 42 jornades i no necessàriament indicativa del que vindrà després. El mateix vestidor tricolor ha insistit durant aquestes primeres setmanes en la necessitat de continuar construint l’equip i evitar conclusions precipitades. Ara bé, les xifres deixen un fet objectiu: per primera vegada des que va arribar al segon esglaó futbolístic espanyol, l’FC Andorra només ha sumat tres punts en les quatre primeres jornades.