L’FC Andorra s’estrena a la Copa sense “res a guanyar” i amb “molt a perdre” davant un rival de Tercera RFEF

“No hi ha res a guanyar i sí molt a perdre”, d’aquesta manera veu el tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, el partit davant el CD Valle de Egüés, equip de la Tercera RFEF, corresponent a la primera ronda de la Copa del Rei. Així tot, l’entrenador basc ha considerat que és una bona oportunitat per “trencar la mala ratxa”. En aquest sentit, Gómez ha remarcat la importància de guanyar per deixa enrere les males sensacions dels darrers partits.
Tot i la inferioritat del rival, el tècnic tricolor ha advertit que aquesta competició no entén d’equips més grans o més petits. “Anem amb la mentalitat de jugar sempre un bon partit, amb molt respecte per qualsevol rival. Sabem com és la Copa. Ahir, Las Palmas també van perdre a la competició així que anem amb molt respecte i molt desig”, ha afirmat.
En detall, l’equip navarrès juga tres categories per sota dels andorrans i actualment se situen a mitja taula en el seu grup amb un balanç de tres victòries, un empat i quatre derrotes. Així tot, Gómez ha deixat clar que “hem estudiat el rival com si fos un partit de lliga”. Concretament, el tècnic ha analitzat que “fins ara han jugat amb 5-3-2, 4-4-2 o 4-2-3-1, dependrà de com els ataquem”. Així, l’entrenador s’espera un rival directe i vertical que intentarà “aprofitar les segones jugades”. Per això, segons Gómez, la clau passa per “intentar jugar lluny de la nostra porteria” i “evitar jugades a pilota aturada”.
Pel que fa als jugadors disponibles, el tècnic ha anunciat que farà “moltes rotacions”. En aquesta línia, ha subratllat l’amplitud de la plantilla i ha comunicat que no aniran convocats Áron Yaakobishvili, Thomas Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Dani Villahermosa, Aingeru Olabarrieta i Minsu. Tal com ha explicat Gómez, els jugadors que s’han quedat fora són “els que han jugat més minuts”. Així doncs, els tricolor afronten el duel amb l’objectiu de “ser nosaltres mateixos, jugar el nostre futbol i evidentment guanyar”.
La Copa ja ha donat sorpreses
I és que tal com ha exemplificat Gómez amb l’eliminació de Las Palmas (3-1) contra l’Extremadura, equip de Segona RFEF, aquesta no ha estat l’única sorpresa que ha donat la competició. Per la seva part, l’Oviedo, equip de Primera Divisió, ha caigut contra l’Ourense (Primera RFEF) i el Girona, també de Primera Divisió, ha estat a punt de perdre davant el Constància (Tercera RFEF) amb una ajustada victòria per 2-3. Amb aquest context, els tricolor no poden badar perquè la motivació extra del rival en enfrontar-se a un equip de major categoria, a més de les condicions del camp (les quals normalment no són les més optimes a causa del baix pressupost dels clubs), poden jugar molt en contra dels andorrans.