  • Carles Manso, en un entrenament a l'Estadi Nacional. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Copa Catalunya

L’FC Andorra s’enfrontarà a l’Europa amb els jugadors que acumulen menys minuts i amb Cabanzón debutant

Dirigits per Aday Benítez, els barcelonins ocupen la quarta posició del Grup 2 de Primera RFEF, en el qual només ha perdut un duel dels darrers vuit

L’FC Andorra visitarà demà (20.00 hores) el Nou Sardenya per jugar-se amb l’Europa el pas a les semifinals de la Copa Catalunya. Per a l’encontre, el tècnic tricolor, Carles Manso, ja ha deixat clar que participaran aquells que acumulen menys minuts. “És un bon moment per donar oportunitats a la gent que no ha jugat tant, i també volem protegir aquells que ho van fer més contra la ‘Cultu'”, ha citat, fent esment que un dels més destacats del matx contra els castellanolleonesos, Josep Cerdà, es perfila per a la titularitat.

Qui també prendrà part és un dels fixatges, Yeray Cabanzón. D’aquest, l’entrenador català ha reconegut que serà una peça important fins a final de curs: “Ens donarà, més enllà del joc amb pilota, profunditat amb les seves passades”. Això sí, l’altre nouvingut, Edgar González, molt possiblement no debutarà perquè “arrossega alguna molèstia”.

Quant al rival, Manso s’ha desfet en elogis. “Ve fent les coses molt bé, enguany no sobta el nivell que està demostrant”. Dirigit per Aday Benítez, el conjunt barceloní ocupa la quarta posició del Grup 2 de Primera RFEF, en el qual només ha perdut un duel dels darrers vuit. “Esperem un rival molt incòmode i en defensa arreplegat, però amb molt de ritme amb un joc directe i combinatiu”, ha afegit el tècnic dels pirenaics.

Edgar González arriba a l’FC Andorra cedit per l’Almeria i a Martín Merquelanz se li rescindeix el contracte

Llegir

Cal recordar que el Nou Sardenya compta amb gespa artificial, un aspecte que a l’FC Andorra no preocupa perquè fa ja un parell de setmanes, amb la primera nevada, van començar a entrenar a l’Estadi Nacional, ara amb aquest tipus de superfície. En darrer lloc, i demanat per fixatges, Manso ha reiterat que “la plantilla no està tancada” i que volen continuar “rastrejant el mercat”. El que és segur és que almenys un jugador haurà de fer les maletes per poder inscriure un dels fixatges, ja que l’equip té totes les fitxes cobertes.

Importància per la cita

“Sempre hem donat molta importància a la Copa Catalunya”, ha subratllat Manso durant la roda de premsa prèvia al matx de demà. En aquest sentit, ha fet esment que el club dirigit als despatxos per Gerard Piqué l’ha aixecat un parell de vegades en els darrers anys. Concretament, el 2023 i 2024, que sumats a la del 1994, completen les tres que té l’entitat. Són, de fet, les mateixes que els ‘escapulats’. La darrera la van vèncer el 2015. Abans, ho van fer el 1997 i el 1998.

