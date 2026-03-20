  • Carles Manso, aquest matí en roda de premsa. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra s’encomana a la continuïtat perquè “ens ha donat bons resultats i creiem que és el camí”

Els tricolor reben demà l'Eibar, 10è amb tres punts més i un fortí al darrere, el tercer equip amb menys gols en contra de tota la categoria

Per a l’FC Andorra, mantenir la bona dinàmica depèn del duel de demà (16.15 hores) contra l’Eibar, el qual afronta amb la clara voluntat de donar continuïtat a la feina feta perquè “ens ha donat bons resultats i creiem que és el camí per continuar obtenint-los”. Així de clar ha estat el tècnic tricolor, Carles Manso, qui també ha assenyalat que durant la setmana han fet èmfasi en aquells detalls que els van penalitzar a Granada.

El conjunt basc és 10è amb tres punts més que el pirenaic, i destaca per la seva fortalesa al darrere. “Tenen una solidesa espectacular i el seu treball defensiu està sent increïble”, ha assenyalat Manso. Encara més, és el tercer equip amb menys gols en contra de tota la categoria. “Haurem de tenir molta paciència i intentar viure el màxim a camp contrari”, ha afegit el tècnic català. En tot cas, els tricolor recuperen a Martí Vilà, Jastin Garcia i Théo Le Normand després de la sanció, i Manu Nieto està també pràcticament llest per tornar. Per contra, Álex Calvo i Edgar González continuen lesionats.

Camiseta retro

L’FC Andorra va presentar durant la Setmana de la Moda de Madrid l’equipació amb la qual prendrà part a la jornada retro de LaLiga. La samarreta està inspirada en una de les segones equipacions més icòniques que va vestir el club durant la primera meitat de la dècada dels 90, una etapa que va coincidir amb els anys en què l’equip competia a Segona B i aspirava a fer el salt al futbol professional.

La samarreta retro de l’FC Andorra. | LaLiga
Notícies relacionades
El suport al sector primari com a pilar de país
Casal confirma que les ajudes al sector primari “no disminuiran” i les considera clau per mantenir la identitat del país
Una Mostra de Productes Agrícoles i Artesans per demostrar que Andorra és molt més que turisme, comerç i neu

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Žan Tabak assenyala que “tots, inclús jo, hem de fer un pas més perquè el que estem fent fins ara no és suficient”
  • Esports
Gina del Rio posa el punt final als 10 quilòmetres en clàssic de la Copa del Món de Lake Placid amb un 42è lloc
  • Esports
Joan Aracil s’endú la novena plaça a la quarta prova del FWT Challenger, l’Open Face Obertauren Challenger d’Àustria
Publicitat
Entrevistes esportives
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Publicitat
Publicitat

