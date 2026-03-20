L’FC Andorra s’encomana a la continuïtat perquè “ens ha donat bons resultats i creiem que és el camí”

Per a l’FC Andorra, mantenir la bona dinàmica depèn del duel de demà (16.15 hores) contra l’Eibar, el qual afronta amb la clara voluntat de donar continuïtat a la feina feta perquè “ens ha donat bons resultats i creiem que és el camí per continuar obtenint-los”. Així de clar ha estat el tècnic tricolor, Carles Manso, qui també ha assenyalat que durant la setmana han fet èmfasi en aquells detalls que els van penalitzar a Granada.
El conjunt basc és 10è amb tres punts més que el pirenaic, i destaca per la seva fortalesa al darrere. “Tenen una solidesa espectacular i el seu treball defensiu està sent increïble”, ha assenyalat Manso. Encara més, és el tercer equip amb menys gols en contra de tota la categoria. “Haurem de tenir molta paciència i intentar viure el màxim a camp contrari”, ha afegit el tècnic català. En tot cas, els tricolor recuperen a Martí Vilà, Jastin Garcia i Théo Le Normand després de la sanció, i Manu Nieto està també pràcticament llest per tornar. Per contra, Álex Calvo i Edgar González continuen lesionats.
Camiseta retro
L’FC Andorra va presentar durant la Setmana de la Moda de Madrid l’equipació amb la qual prendrà part a la jornada retro de LaLiga. La samarreta està inspirada en una de les segones equipacions més icòniques que va vestir el club durant la primera meitat de la dècada dels 90, una etapa que va coincidir amb els anys en què l’equip competia a Segona B i aspirava a fer el salt al futbol professional.