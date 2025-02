L’FC Andorra s’acosta al play-off i ‘Beto’ reafirma que tothom va “al mateix vaixell”

El gol de Josep Cerdà i el de Manu Nieto van donar a l’FC Andorra el primer triomf i els primers gols del 2025 a la Primera RFEF. “Un equip com nosaltres, que vol mirar cap amunt i es vol plantejar fites importants, no pot estar quatre partits sense guanyar”, va deixar clar l’interí ‘Beto’ Company en la roda de premsa posterior al matx. El tècnic també va apuntar la gran importància del ‘com’. “Anem donant passes, petites, però fermes cap a una manera de fer les coses”, va indicar en aquest sentit.

“Aquestes setmanes mogudes des de la destitució del Ferran [Costa] ens reafirmen aquest camí”, incidia el vallenc, assenyalant que tots els estaments de club demostren “professionalitat, treball i que anem tots al mateix vaixell”. Amb la victòria, els tricolor han escalat fins a la setena posició amb 32 punts, els mateixos que l’Arenteiro, sisè, i a quatre del Barakaldo, conjunt que marca les places de play-off –tots dos amb un partit menys–.

Pel que fa al duel contra el Lugo, Company va fer esment d’haver tingut l’encert “que altres dies no hem tingut” tot i haver generat menys. Així mateix, i després d’apuntar que a l’ambient hi havia la sensació de por –en els minuts finals– “perquè quan fa dies que no guanyes tens por de perdre allò que tens”, l’entrenador va reconèixer que no estan capacitats per defensar l’àrea: “No tenim un perfil de jugadors que se sentin còmodes allà, ni els volem tenir”. Com diu la famosa frase ‘no hi ha una millor defensa que un bon atac’, el català va proferir que la manera de defensar dels andorrans ha de ser sent més valents. És a dir, mantenir alta la línia i buscar més gols. “Això algun dia ens costarà un partit o algun punt, però ens donarà més del que ens traurà”, va completar.

El pròxim duel de l’FC Andorra arriba el dissabte (20.00 hores) a l’Estadi de Lasesarre, precisament contra el Barakaldo. Cal destacar que els d’Imanol de la Sota encadenen millor dinàmica com a visitant que com a local, ja que al seu feu, dels darrers cinc matxs, n’han guanyat dos i n’han perdut dos.

La gespa

Com en l’anterior matx empatat amb l’Ourense, es va preguntar a ‘Beto’ Company per la gespa. “Influeix i repeteixo que no ho vull fer servir com a excusa, però està clar que nosaltres volem crear coses i amb aquesta gespa és difícil”, va dir, afegint que si van ser capaços de vèncer ahir “ho hem de continuar fent”.