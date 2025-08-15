L’FC Andorra reforça la defensa amb l’arribada d’Antal Yaakobishvili, cedit del Girona per a aquesta temporada

L’FC Andorra reforça l’eix de la defensa amb la incorporació del central Antal Yaakobishvili. El jove futbolista, que és germà del ja porter tricolor Áron Yaakobishvili, arriba en qualitat de cedit procedent del Girona per aquesta temporada.
Nascut a Budapest l’any 2004, el gran dels Yaakobishvili és un central de molta envergadura que ja ha debutat a l’elit amb el primer equip de l’entitat catalana. El gener de 2024 es va estrenar en un partit de copa contra el Rayo Vallecano i tot just quatre dies després va debutar a la lliga. A banda, ha estat important aquests dos darrers anys amb el filial del Girona, amb qui va aconseguir l’ascens a 2a RFEF. Actualment és internacional sub21 amb la selecció d’Hongria.