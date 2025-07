Futbol - Presentació de l'equipament

L’FC Andorra presenta la segona equipació al Comapedrosa amb un disseny inspirat en la geografia del país

Piqué defensa la connexió amb l’entorn natural com a eix del projecte i avança que la samarreta inclourà referències a tres cims més del Principat

L’FC Andorra ha aprofitat una ascensió al Comapedrosa, el pic més alt del país, per presentar la seva segona equipació de la temporada 2025-2026. L’acció, de caire simbòlic i visualment potent, ha comptat amb la participació del president del club, Ferran Vilaseca; el director esportiu, Jaume Núñez; i el propietari, Gerard Piqué, així com altres membres de l’ens tricolor.

La nova indumentària incorpora un element gràfic vinculat directament a la geografia andorrana. En concret, mostra el traçat de l’ascens al Comapedrosa i inclourà, en versions posteriors, referències a tres cims més del Principat, tot i que no s’ha especificat quins. Es tracta de l’únic element de la samarreta que queda ressaltat amb efecte de llum. “Té el recorregut del camí per pujar fins al pic, i per això hem decidit pujar fins aquí”, ha explicat Piqué.

D’aquesta manera, l’exblaugrana ha apuntalat que la tria de l’emplaçament respon a la voluntat de vincular el projecte esportiu amb l’entorn natural i els símbols del territori. En un to distès, Piqué ha definit l’acte com “una fita històrica” i ha deixat entreveure, en clau de motivació, la voluntat de celebrar l’ascens a Primera Divisió la temporada vinent. “L’any que ve celebrem el de Primera”.