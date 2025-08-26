Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'Estadi de la FAF d’Encamp ha acollit un simulacre d’emergències. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol

L’FC Andorra premiarà la fidelitat dels seus abonats sortejant un any de rènting d’un vehicle Hyundai

A més, cada abonat acumularà un xec de cinc euros de descompte per cada partit al qual assisteixi, i l’import total es podrà utilitzar a final de temporada

L’FC Andorra ha presentat aquest inici de temporada diverses iniciatives per premiar la fidelitat dels seus abonats en el retorn al futbol professional. Entre les promocions destaca un atractiu sorteig: tots aquells socis majors d’edat que assisteixin als 21 partits de lliga al llarg de la temporada entraran en el sorteig d’un any de rènting d’un cotxe Hyundai. Per poder optar-hi, caldrà no haver fallat a cap enfrontament de la competició domèstica, mentre que els partits de Copa del Rei en quedaran exempts.

A més, el club ha anunciat una segona acció destinada a incentivar l’assistència: cada abonat acumularà un xec de cinc euros de descompte per cada partit al qual assisteixi. L’import total es podrà utilitzar a final de temporada, tant per a la renovació de l’abonament com per a la compra de productes de marxandatge oficial del conjunt tricolor.

Simulacre d’emergències abans de l’estrena a casa

D’altra banda, i coincidint amb la preparació del primer partit a casa, l’Estadi de la FAF d’Encamp ha acollit un simulacre d’emergències amb tots els cossos i institucions implicats en un dia de partit. L’exercici, impulsat per LaLiga i l’FC Andorra, ha servit per planificar, organitzar i coordinar l’operatiu en cas d’incidència.

En el simulacre han participat el responsable de l’Àrea d’Emergències de LaLiga, Pedro Tomás; el responsable de seguretat del club pirenaic, Àlvar Mallafré; la Policia d’Andorra; el servei de circulació del Comú d’Encamp; l’empresa Valira Seguretat, el servei d’ambulàncies ADP i el responsable del pla d’autoprotecció de l’estadi, Miquel Àngel Quiñones.

