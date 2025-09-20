L’FC Andorra perd l’oportunitat de ser segon a la classificació general després d’un empat amarg contra el Mirandès

Exercici de domini amb poc encert el d’aquest dissabte a l’estadi de la FAF per a un FC Andorra que ha tingut moltes ocasions, però on, per sort del Mirandès, el resultat final no ha passat de l’empat. La primera part ha estat d’alts i baixos, sobretot a partir del penal del Mirandès, i amb uns Min-su, Villahermosa i Olabarrieta totalment protagonistes. De fet, les primeres rematades dels locals han estat obra de l’extrem sud-coreà, una de les grans revelacions de la temporada, qui al minut 19 ho ha intentat amb un xut que ha tret Nikić. La desfeta de l’empat es produiria només tres minuts després. Olabarrieta ha entrat des de darrere pel lateral dret fins a la línia de fons, moment en què se la passa a un Carrique dins de l’àrea, qui se l’atorga a Villahermosa, qui xutaria una pilota que ha entrat plorant a la porteria.
Però l’alegria en casa tricolor duraria ben poc. Domènech, en un intent de rebutjar una pilota que estava en mig de tota la zona ofensiva, li ha donat una puntada a la canyella i l’àrbitre ha decretat penal favorable a l’equip de Miranda de l’Ebre. Una ocasió que, com era d’esperar, Carlos Fernández no ha deixat escapar enganyant a ‘Yaako’ i rematant per la dreta. A partir d’aquí, els d’Ibai Gómez han baixat la intensitat del duel, tot i que continuaven cercant el gol que els posés per davant. L’empat, però, era un resultat injust, a priori, ja que el combinat dirigit per Fran Justo no havia tingut cap moment de domini al verd encampadà.
La raó és que l’FC Andorra tampoc els ha deixat i s’ha demostrat en la represa, quan en només tres minuts s’han generat tres ocasions diferents amb Gael Alonso, Villahermosa i Olabarrieta com a protagonistes. Una de les més clares d’aquesta part serà al 63′, on Jastin, després que Min-su li fes un pas filtrat, el davanter propietat del Girona ha llançat cap a l’escaire una esfèrica que ha acabat desviada. Els tricolor es jugaven molt aquesta jornada, ja que sumar de tres significava dormir com segons a la classificació general, almenys aquest dissabte.
Tanmateix, tots els esforços que s’estaven posant per fer el 2-1 no han donat els seus fruits. A mesura que han anat passant els minuts, els ànims han decaigut i poc ha pogut fer l’FC Andorra. Ja en el descompte, el Mirandès ha tingut un parell d’ocasions molt perilloses que han pogut fer la que hagués estat la primera derrota tricolor a casa. Això sí, la bona acció de la línia defensiva i de Yaakobishvili ho han evitat en tot moment. La darrera ocasió ha estat local, però la mitja oportunitat que ha pogut tenir Min-su no s’ha pogut finalitzar i el xiulet final ha confirmat l’empat imminent.