Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els jugadors de l'FC Andorra celebrant el gol de Josep Cerdà. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Copa Catalunya

L’FC Andorra obté el bitllet per a les semifinals de Copa Catalunya amb un tardaner gol de Diego Alende (2-3)

Els de Carles Manso s'avancen amb dues dianes matineres que posteriorment l'Europa iguala fins que el central anota en el darrer sospir

L’FC Andorra ha obtingut el bitllet per a la semifinal de la Copa Catalunya després d’imposar-se a l’Europa en un duel que ha dominat, però que no ha fet seu fins a gairebé el xiulet final. Des de l’inici han estat els tricolors els que s’han fet amb la pilota, fidels al seu estil i dominant uns locals establerts al seu camp. Si bé no han creat perill, la primera diana no s’ha fet esperar. Yeray Cabanzón, debutant avui amb els pirinencs, ha recuperat a la frontal una mala passada de Lucas García i no ha perdonat a la mà a mà (10′).

En menys de 10 minuts, Josep Cerdà ha ampliat diferències. Théo Le Normand ha rebut llarg a l’esquena de la defensa barcelonina, li ha passat al mallorquí al vèrtex de l’àrea i aquest l’ha col·locat pel pal llarg. Amb l’aigua al coll, els ‘escapulats’ han fet un pas endavant i han vist porteria amb la primera que han tingut (27′). Una jugada per la dreta ha acabat amb una centrada per baix que ‘Bomba’ ha rebutjat malament, i aquesta pilota se l’ha trobat Àlex Pla a la mitja lluna per provar amb una canonada que Nico Ratti s’ha menjat. S’han vist algunes accions més per a cada conjunt, tot i que només una dels de Carles Manso entre els tres pals, i així s’ha arribat a la mitja part.

A la tornada de vestidors, l’empat (47′). Els d’Aday Benítez han sortit a la pressió i han forçat Álex Calvo a fer una complicada passada a la frontal, se l’ha acabat quedant Jordi Cano i, fintant amb el cos, s’ha desfet del seu marcador per empalmar amb l’esquerra un xut que el porter argentí de l’Andorra s’ha tornat a empassar. Amb la igualtat, els pupils de Gerard Piqué han tornat a dominar l’esfèrica, i si bé han gaudit d’oportunitats per trencar l’empat, no n’han pogut concretar cap. També n’han tingut els de Gràcia, però anaven passant els minuts i el lluminós mantenia el 2-2. No ha estat fins a l’afegit que ha arribat el gol de Diego Alende, xutant de primeres una pilota de Dani Villahermosa que s’ha passejat per l’àrea.

Comparteix
Notícies relacionades
Majoria sense diàleg, un pressupost sense consens
Mor el treballador atrapat per una allau aquest darrer diumenge després d’uns dies ingressat a Cures Intensives
El Govern augmenta el salari mínim fins als 1.525 euros i confia en un “efecte cascada” sobre la resta de sous del país

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Llovera llança una escola de conducció per a persones amb mobilitat reduïda amb entrenament sobre gel i neu
  • Esports
Moreno és 27a la Copa d’Europa de descens de Pass Thurn i Caminal queda fora en perdre un esquí al tram final
  • Esports
L’FC Andorra s’enfrontarà a l’Europa amb els jugadors que acumulen menys minuts i amb Cabanzón debutant
Publicitat
Entrevistes esportives
Albert Llovera
Pilot andorrà
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu