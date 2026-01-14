L’FC Andorra obté el bitllet per a les semifinals de Copa Catalunya amb un tardaner gol de Diego Alende (2-3)

L’FC Andorra ha obtingut el bitllet per a la semifinal de la Copa Catalunya després d’imposar-se a l’Europa en un duel que ha dominat, però que no ha fet seu fins a gairebé el xiulet final. Des de l’inici han estat els tricolors els que s’han fet amb la pilota, fidels al seu estil i dominant uns locals establerts al seu camp. Si bé no han creat perill, la primera diana no s’ha fet esperar. Yeray Cabanzón, debutant avui amb els pirinencs, ha recuperat a la frontal una mala passada de Lucas García i no ha perdonat a la mà a mà (10′).
En menys de 10 minuts, Josep Cerdà ha ampliat diferències. Théo Le Normand ha rebut llarg a l’esquena de la defensa barcelonina, li ha passat al mallorquí al vèrtex de l’àrea i aquest l’ha col·locat pel pal llarg. Amb l’aigua al coll, els ‘escapulats’ han fet un pas endavant i han vist porteria amb la primera que han tingut (27′). Una jugada per la dreta ha acabat amb una centrada per baix que ‘Bomba’ ha rebutjat malament, i aquesta pilota se l’ha trobat Àlex Pla a la mitja lluna per provar amb una canonada que Nico Ratti s’ha menjat. S’han vist algunes accions més per a cada conjunt, tot i que només una dels de Carles Manso entre els tres pals, i així s’ha arribat a la mitja part.
A la tornada de vestidors, l’empat (47′). Els d’Aday Benítez han sortit a la pressió i han forçat Álex Calvo a fer una complicada passada a la frontal, se l’ha acabat quedant Jordi Cano i, fintant amb el cos, s’ha desfet del seu marcador per empalmar amb l’esquerra un xut que el porter argentí de l’Andorra s’ha tornat a empassar. Amb la igualtat, els pupils de Gerard Piqué han tornat a dominar l’esfèrica, i si bé han gaudit d’oportunitats per trencar l’empat, no n’han pogut concretar cap. També n’han tingut els de Gràcia, però anaven passant els minuts i el lluminós mantenia el 2-2. No ha estat fins a l’afegit que ha arribat el gol de Diego Alende, xutant de primeres una pilota de Dani Villahermosa que s’ha passejat per l’àrea.