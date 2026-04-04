Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Prop de 350 participants prenen part en la de la Mamba Ski Race, consolidant la prova com una cita destacada

La jornada d'avui ha estat marcada per la fusió entre competició i oci, amb presència d’esquiadors de nivell internacional

La Mamba Ski Race by Joan Verdú ha celebrat la seva tercera edició amb una elevada participació i s’ha reafirmat com una de les cites més destacades per posar punt final a la temporada d’esquí. La jornada ha aplegat prop de 350 participants.

La competició ha comptat amb la presència d’esquiadors de nivell, entre els quals el català Albert Ortega, vinculat a la Copa del Món, que ha estat el més ràpid amb un registre de 3:38.719. En categoria femenina, Berta Oriol ha marcat el millor temps amb 4:18.218.

La prova ha mantingut el seu format característic, combinant un traçat d’eslàlom gegant amb diferents obstacles repartits al llarg del recorregut. Entre aquests, destaca una piscina que els participants han hagut de travessar, en una proposta on el component lúdic i social té tant pes com la competició esportiva.

Les curses Big Mamba i Small Mamba s’han disputat a la pista Àliga del sector El Tarter, un escenari habitual de proves internacionals. A més dels premis per resultats esportius, també s’han reconegut les millors disfresses, contribuint a l’ambient festiu de la jornada.

El mateix Joan Verdú ha valorat positivament el desenvolupament de l’esdeveniment i ha destacat la implicació dels participants i l’ambient generat. “Estem molt agraïts de nou, amb tots els joves disposats a gaudir i amb els pares que els han portat. A més avui hem tingut molt bon clima i bones condicions a pistes, ha estat entretingut i divertit”, ha afirmat.

Més enllà de la competició, la jornada ha inclòs diverses activitats complementàries, amb música en directe, tallers i jocs, convertint el Village en el centre neuràlgic de la trobada. L’esdeveniment ha servit també per cloure la temporada competitiva de l’esquiador andorrà, en un context en què l’estació encara manté bones condicions de neu abans del tancament progressiu dels diferents sectors.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu