Un FC Andorra dominador no passa d’un insípid empat a zero en la visita a l’Stadium Gal d’Irun

Els homes de 'Beto' Company han estat superiors en bona part del duel i fins i tot s'han avançat gràcies a 'Lauti', en fora de joc

Tot i haver estat dominador en bona part del matx, l’FC Andorra no ha estat capaç de desfer el 0-0 inicial del marcador i ha marxat del País Basc, en la visita al Reial Unió, amb un punt amb regust insípid per haver d’esperar fins el final de la jornada a saber si es manté al play-off.

El matx ha començat amb uns tricolor protagonistes, fidels al seu estil que de tanta circulació de pilota no ha tingut la primera clara fins passats els 15 minuts. Abans, només una acció de Manu Nieto (8′) amb un remat fora i un xut d’Iker Bilbao (12′) des de l’interior de l’àrea que ha tapat Pablo Trigueros per evitar el gol. Al 17′, l’acció pirenaica amb un gol anul·lat a ‘Lauti’ de León, en fora de joc, després de rebre una passada per sobre la defensa de ‘Juanda’ Fuentes i de primeres engaltar a porta.

A partir de llavors, els de ‘Beto’ Company han assetjat l’àrea rival, però sense concretar res més enllà d’un tir de Dani Villahermosa des de la frontal que James Wright no ha tingut problemes per aturar (20′). A partir dels 25 minuts el ritme s’ha anat reduint, i tot i que han estat els andorrans els clars dominadors –a excepció dels darrers cinc minuts–, les dues ocasions més rellevants les han signat els locals. La primera ha estat per a Dani Garrido (38′), qui ha rebut en profunditat d’Ander Vidorreta i en un mà a mà amb Nico Ratti s’ha vist obligat a xutar amb la seva cama menys hàbil, la dreta, perquè l’argentí bloqués. La segona, amb una rematada de cap de Sergio Benito (45′) al darrer sospir de la primera meitat, a centrada de Sergio Santos, que ha acabat sortint massa tou i directe a les mans de Ratti.

Josep Cerdà ha tornat a disputar minuts. | @FCANDORRA

A la represa, primer ensurt per als de la Baixada del Molí amb una centrada a l’àrea petita que Asier Benito no empunya dins la xarxa per molt poc. A continuació s’han vist accions a banda i banda. Villahermosa ha fet un xut des de lluny que ha sortit per sobre el travesser (50′); dos minuts després Sergio Benito ha recuperat l’esfèrica a Christos Almpanis per fer-se una cursa des del seu camp i acabar provant sort amb un tir que també ha sortit alt. I la més clara, amb un Manu Nieto (54′) que ha rebut una passada de Fuentes dins l’àrea, però ha preferit fer el més difícil, no rematar directe i controlar perquè la defensa basca li prengués la pilota.

Els del Principat ja no estaven tan còmodes, i la intensitat de tots dos conjunts ha anat disminuint. De totes maneres, a poc a poc han tornat al guió inicial, sobretot gràcies a l’entrada de Josep Cerdà, qui ha tornat a disputar minuts, com també ho ha fet César Morgado. Més enllà de les esmentades anteriorment, no s’ha vist cap acció destacada més. Només n’ha tingut una l’extrem mallorquí (87′) –a banda d’unes possibles mans dels locals dins l’àrea no xiulades–, retallant cap a dins i disparant perquè la defensa d’Albert Carbó refusés.

L’FC Andorra es manté al play-off amb 44 punts, a l’espera del que passi la resta de la jornada per saber si manté la cinquena plaça, ja que si Barakaldo, Zamora o Arenteiro guanyen, els superaran a la classificació.