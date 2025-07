Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra incorpora el lateral Jan Encuentra per a les properes tres temporades

El jugador de Tàrrega, de 19 anys i format al Betis, s’unirà al conjunt tricolor aquest estiu i farà la pretemporada a les ordres d’Ibai Gómez

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb el lateral Jan Encuentra, qui arriba al Principat un cop acabada la seva vinculació amb el Betis. Encuentra, que es va formar a la base del Gimnàstic Manresa, signa per tres temporades i farà la pretemporada sota les ordres d’Ibai Gómez.

Lateral dret de 19 anys, Encuentra ha jugat les darreres tres temporades al Betis. El darrer any, a les files del Juvenil A, tot i que també he disputat alguns partits amb el filial verd-i-blanc. De fet, va debutar amb el Betis Deportivo a l’octubre de 2023, i aquest darrer curs hi ha jugat sis enfrontaments a Primera RFEF, així com un parell de duels a la Youth League juvenil.