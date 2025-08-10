L’FC Andorra i l’Athletic Club tenen aparaulada la cessió per aquest curs d’una perla de Lezama: Peio Canales

La filada bilbaïna al nou projecte de l’FC Andorra sota les ordres precisament d’un exlleó com és Ibai Gómez no ha arribat al seu fi. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el conjunt tricolor i l’Athletic Club tenen aparaulada la cessió per una temporada de Peio Canales, una de les perles de Lezama que ja ha debutat a Primera Divisió com a ‘rojiblanco’.
Nascut a Barrika fa 20 anys, pot jugar a qualsevol posició de la medul·lar i a Bilbao es postula com el recanvi natural d’Oihan Sancet a la mitjapunta. El navarrès, però, estarà de baixa més de sis setmanes per una lesió i és el principal motiu d’endarrerir l’arribada de Canales al Principat. Això sí, el tècnic de l’Athletic, l’exblaugrana Ernesto Valverde, ja li ha deixat la porta oberta: “Va estar l’any passat amb nosaltres i no va participar gaire –vuit partits en total–. A menys que vegi que participarà molt, per estar un altre curs així, potser és millor que marxi”, va comentar en roda de premsa després de perdre un amistós contra l’Arsenal, una convocatòria a la qual Canales, que agrada bastant al ‘Txingurri’, no va entrar.
La intenció, doncs, és que el biscaí sumi minuts a Segona Divisió, en la qual a banda de l’FC Andorra també interessa al Granada, al Racing de Santander, al Mirandès i a l’Sporting de Gijón. En tot cas, la fórmula que podrien seguir el conjunt dirigit als despatxos per Gerard Piqué i l’Athletic és similar a la que va ocórrer la temporada passada amb Adu Ares i el Saragossa, tot i que des de Bilbao han demanat una mica de temps per prendre una decisió definitiva. En principi, Canales començarà la lliga amb els ‘athleticzales’ –podria intervenir durant les primeres jornades, diuen que un parell, fins que Sancet es recuperi– i després farà les maletes cap al país.
Peio Canales rebent instruccions d’Ernesto Valverde en el seu debut a San Mamés. | EFE