Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Peio Canales durant un partit a San Mamés. | Athletic Club
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra i l’Athletic Club tenen aparaulada la cessió per aquest curs d’una perla de Lezama: Peio Canales

El de Barrika començarà la Primera Divisió amb els 'athleticzales' fins que Oihan Sancet es recuperi i després farà les maletes cap al Principat

La filada bilbaïna al nou projecte de l’FC Andorra sota les ordres precisament d’un exlleó com és Ibai Gómez no ha arribat al seu fi. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el conjunt tricolor i l’Athletic Club tenen aparaulada la cessió per una temporada de Peio Canales, una de les perles de Lezama que ja ha debutat a Primera Divisió com a ‘rojiblanco’.

Nascut a Barrika fa 20 anys, pot jugar a qualsevol posició de la medul·lar i a Bilbao es postula com el recanvi natural d’Oihan Sancet a la mitjapunta. El navarrès, però, estarà de baixa més de sis setmanes per una lesió i és el principal motiu d’endarrerir l’arribada de Canales al Principat. Això sí, el tècnic de l’Athletic, l’exblaugrana Ernesto Valverde, ja li ha deixat la porta oberta: “Va estar l’any passat amb nosaltres i no va participar gaire –vuit partits en total–. A menys que vegi que participarà molt, per estar un altre curs així, potser és millor que marxi”, va comentar en roda de premsa després de perdre un amistós contra l’Arsenal, una convocatòria a la qual Canales, que agrada bastant al ‘Txingurri’, no va entrar.

La intenció, doncs, és que el biscaí sumi minuts a Segona Divisió, en la qual a banda de l’FC Andorra també interessa al Granada, al Racing de Santander, al Mirandès i a l’Sporting de Gijón. En tot cas, la fórmula que podrien seguir el conjunt dirigit als despatxos per Gerard Piqué i l’Athletic és similar a la que va ocórrer la temporada passada amb Adu Ares i el Saragossa, tot i que des de Bilbao han demanat una mica de temps per prendre una decisió definitiva. En principi, Canales començarà la lliga amb els ‘athleticzales’ –podria intervenir durant les primeres jornades, diuen que un parell, fins que Sancet es recuperi– i després farà les maletes cap al país.

Peio Canales rebent instruccions d’Ernesto Valverde en el seu debut a San Mamés. | EFE

Comparteix
Notícies relacionades
L’agència de ciberseguretat alerta dels riscos digitals durant les vacances i recomana mesures per protegir dispositius i informació personal
Gina del Rio finalitza desena a la prova d’sprint del Blink Festival de rollerski després d’arribar fins a semifinals
El SAD incorpora cinc nous efectius i amplia la capacitat d’atendre persones en situació de dependència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Aingeru Olabarrieta jugarà cedit a l’FC Andorra després d’estrenar-se amb l’Athletic Club en Lliga
  • Esports
Gina del Rio, 19a als 10 km del Blink Festival de rollerski, brilla en l’sprint intermig i demà afrontarà l’última prova
  • Esports
Duna Viñals signa un nou rècord nacional als 400 m tanques del Campionat Europeu sub20, però queda fora de la final
Publicitat
Entrevistes esportives
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Guillem Colell
Escalador
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu